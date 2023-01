Calciomercato Roma, Zaniolo è partito

Calciomercato Roma, Zaniolo ha lasciato la città in queste ore dopo aver ricevuto il permesso, oggi, di non allenarsi

Nicolò Zaniolo ha lasciato Roma. Ed è tornato a La Spezia secondo le informazioni riportate da Di Marzio. Lì dove tutto praticamente è iniziato. Sì, perché in quella trasferta, a casa sua, Nicolò non ha voluto partecipare e ha deciso in questo modo di strappare in maniera definitiva con i giallorossi.

Dopo i fatti successi nella notte l’attaccante è tornato a casa per capire se ci saranno degli sviluppi dal mercato. Un mercato che al momento è fermo visto che Zaniolo ha rifiutato l’offerta del Bournemouth mandando su tutte le furie Pinto. Ma proprio nelle ultime ore si è aperto uno spiraglio che si chiama Lipsia, con il club tedesco, che lotta per la Bundesliga, che deve cerare un sostituto per Dani Olmo, che s’è rotto, e che rimarrà fuori per diverse settimane.

Calciomercato Roma, Zaniolo è La Spezia

Insomma, una situazione che ancora è tutta da decifrare, una situazione che quando mancano poco più di 24 ore alla chiusura del mercato potrebbe regalare dei nuovi colpi di scena.

In tutto questo una sola cosa è certa: dopo le parole di Mourinho durante la conferenza stampa di sabato scorso prima della gara contro il Napoli, non c’è modo, minimo, di ricomporre la frattura che si è venuta a creare nel corso di queste ultime settimane. Se Zaniolo dovesse rimanere a Roma fino al prossimo giugno, possibilità di rivederlo in campo non ce ne stanno. Insomma, un destino scritto per lui. Ma non ancora del tutto. In 24 ore possono succedere tante cose. Che poi è quello che spera Pinto.