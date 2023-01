Calciomercato Roma, infortunio e colpo last minute: assalto a Zaniolo

Calciomercato Roma, l’infortunio costringe il club a correre ai ripari in questi ultimi due giorni di mercato. Potrebbe esserci l’assalto a Zaniolo

Un giorno e mezzo alla chiusura della finestra invernale del calciomercato. Un giorno e mezzo per scoprire quello che potrebbe essere il futuro di Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma questa mattina non si è allenato con la squadra, e dopo le parole di Mourinho di sabato scorso difficilmente vedrà il campo nei prossimi mesi.

Ecco perché sarebbe un bene per tutti riuscire a trovare una via d’uscita: non solo per la Roma – che comunque difficilmente avrebbe il tempo di trovare un sostituto – ma anche per il calciatore che sa benissimo che non avrà nessuna possibilità di rientrare in squadra. Dopo aver rifiutato il Bournemouth comunque non si sono fermate le voci di altre squadre che potrebbero essere interessate al numero 22 della Roma. Secondo la Bild infatti in queste ultime ore di trattative l’operazione potrebbe essere assai considerata dal Lipsia.

Calciomercato Roma, il Lipsia su Zaniolo

Il club tedesco, che è in lotta per la Bundesliga, deve andare a coprire l’infortunio di Dani Olmo, che nell’ultima gara di campionato contro lo Stoccarda ha riportato un grave guaio muscolare che lo terrà fuori dal campo per diverso tempo. Ed è per questo che i tedeschi avrebbero iniziato a pensare a Zaniolo.

Una soluzione lastminute per mettere una toppa al buco lasciato dalla spagnolo che dovrà stare fuori diverse settimane. Potrebbe essere questa la soluzione finale per Nicolò, che sicuramente andrebbe in una squadra che ha un progetto diverso da quella inglese che ha presentato quell’offerta che è stata subito accettata dalla Roma. Il Lipsia, è evidente, non è il Bournemouth e potrebbe stimolare il calciatore giallorosso. Chissà, forse potrebbe davvero essere questa la soluzione finale.