Calciomercato Roma, caso Zaniolo: ripensamento a metà

L’attaccante della Roma avrebbe potuto lasciare la società in questa finestra di calciomercato, ma ha rifiutato l’offerta del Bournemouth

Ieri sera la Roma ha giocato allo Stadio Maradona contro il Napoli per la ventesima giornata di Serie A. La capolista è riuscita a conquistare tre punti con un gol nel finale firmato Simeone, che ha sfruttato un movimento sbagliato di Smalling per calciare in porta. Un episodio fortunato, quello dell’argentino, con la Roma che ha giocato moto bene tutta la partita e mettendo in seria difficoltà Spalletti.

Chi non ha preso parte alla partita è stato Nicolò Zaniolo, ormai fuori rosa dopo i recenti avvenimenti. Sia prima che dopo la partita, José Mourinho ha parlato della situazione del numero 22, che ormai ha bisogno di andare via vista la situazione che si è creata. Anche i tifosi lo hanno scaricato. Dopo averlo sostenuto per tanto tempo, nella notte tra sabato e domenica è apparso uno striscione vicino al Colosseo che dimostra lo stato d’animo dell’ambiente.

Il futuro di Nicolò è ancora in bilico perché il mercato chiude domani, meno di 48 ore per cercare di risolvere la questione, da cui sembra molto difficile uscire indenni. L’unica possibilità per il ventitreenne è lasciare la Roma, ma tutte le sue pretendenti si sono allontanate. Di Milan e Tottenham non c’è traccia mentre il Bournemouth, dopo aver incassato il no del giocatore, ha virato su altri obiettivi.

Calciomercato Roma, Zaniolo vuole la tregua

Come riporta il Corriere dello Sport, vista la situazione, il numero 22 sta cominciando a pensare al suo futuro. In questi giorni, però, non è arrivato nessun ripensamento sul no all’offerta del Bournemouth.

Ciò che preoccupa l’attaccante, però, è la possibilità di rimanere fuori rosa fino a giugno. Uno scenario che non rende molto felice l’attaccante che ora sta pensando di riconquistare la fiducia di Mourinho. L’obiettivo, infatti, è quello di rientrare nei piani del portoghese, ma dopo le parole pronunciate dal tecnico in conferenza stampa sembra molto difficile questa possibilità. L’ex Inter Primavera sa di aver preso delle decisioni sbagliate e vuole recuperare sul campo.