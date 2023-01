Calciomercato Roma, colpo di scena Ziyech: ribaltone sul gong

Calciomercato Roma, dalla Francia trapelano le ultime indiscrezioni sul futuro di Ziyech: così cambia tutto.

Si prospettano ore molto intense nel quartier generale della Roma in sede di calciomercato. I giallorossi sono attenti sia sul fronte entrare che su quello uscite per cercare di capitalizzare quelle occasioni last minute che potrebbero concretizzarsi da un momento all’altro. A tenere banco è inevitabilmente il rebus Zaniolo. Il 22 ha rifiutato da tempo l’offerta del Bournemouth ed è stato relegato fuori dal progetto tecnico della compagine di Mou.

Una presa di posizione importante quella dei capitolini, che potrebbe portare ad un repentino cambio di rotta sin nell’immediato. La Roma, però, non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello in prestito con diritto di riscatto, ma invoca una cessione a titolo definitivo o che almeno includa l’obbligo di riscatto. Condizioni che fino a questo momento hanno creato un sostanzialmente stato di impasse. Nel caso in cui si dovesse sbloccare la cessione di Zaniolo, poi, la Roma avrebbe ancora il tempo di tuffarsi sull’eventuale sostituto. Uno dei nomi circolati con maggiore insistenza in orbita giallorossa è quello di Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea.

Calciomercato Roma, irruzione del Psg per Ziyech: le ultime

Pinto avrebbe avuto dei colloqui importanti sia con il Chelsea che con l’entourage di Ziyech. Contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione e conoscere le rispettive richieste. Il GM della Roma, però, non ha potuto affondare il colpo proprio perché la cessione di Zaniolo ha subito un drastico rallentamento. Domino che potrebbe favorire il Psg, che secondo quanto riferito da “L’Equipe” si sarebbe messo seriamente sulle tracce dell’esterno offensivo dei Blues.

Prestando attenzione a quanto trapela dalla Francia, infatti, il funambolico calciatore marocchino avrebbe esternato il suo desiderio di approdare all’ombra della Tour Eiffel. Come un fulmine a ciel sereno l’irruzione del Psg rischia seriamente di cambiare le carte in tavola. I parigini, che si apprestano a mettere le mani anche su Skriniar, hanno rotto gli indugi mettendo sul piatto un’offerta concreta al Chelsea, ma non solo. Campo avrebbe anche strappato il sì convinto di Ziyech, che starebbe spingendo molto per vestire la maglia del Psg. Un colpo di scena che, se dovesse andare in porto, taglierebbe la Roma fuori dalla corsa a Ziyech. Seguiranno aggiornamenti.