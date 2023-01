Roma, altra grana per Mourinho. Confermata la lesione dopo l’infortunio di ieri. Da valutare ancora i tempi di recupero

Non c’è pace per José Mourinho che, fortunatamente, nella prossima gara di campionato recupererà Celik che ha scontato il turno di squalifica. In questo modo. Zalewski, tornerà sulla corsia mancina, sua fascia di competenza, anche per mettere una toppa a quello che l’ennesimo infortunio della stagione che ha colpito la truppa di Mourinho.

Spinazzola, che ieri contro il Napoli ha dovuto lasciare il campo alla fine del primo tempo per un problema fisico, oggi si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore. La stessa verrà monitorata nei prossimi giorni per valutare quelli che potrebbero essere i tempi di recupero.

Roma, lesione per Spinazzola

Come vi abbiamo anche raccontato nei giorni scorsi, non è un momento felice per Spinazzola che non sta rendendo come ci si aspettava. Dopo l’infortunio, gravissimo, subito con la nazionale italiana, non è mai tornato lo stesso. E si è anche parlato di un possibile addio alla fine della stagione.

Intanto questa è la notizia di oggi che ovviamente verrà ripresa giorno dopo giorno per capire quelli che saranno i reali tempi di recupero per l’esterno. Che almeno per una ventina di giorni, in ogni caso, non dovrebbe essere a disposizione del tecnico portoghese.