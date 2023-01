Gelo FIFA e annuncio del procuratore: “Nessuna apertura”

Relazioni con la Fifa e costruzione di un nuovo canale di comunicazione: arriva l’annuncio dell’agente che fa chiarezza.

In questi giorni finali di mercato si stanno rivelando plurimi gli elementi di discussione, in casa Roma e non solo. I giallorossi sono adesso reduci dallo scacco contro il Napoli, il primo di un 2023 durante il quale la compagine di Mourinho ha dimostrato uno stato di salute migliore rispetto a quello delle ultime uscite del 2022.

Certo, la strada da percorrere resta ancora tanta e potenzialmente in salita, come mai celato dallo stesso allenatore in riferimento all’intensità e importanza degli eventi che contraddistinguerà il cammino di Pellegrini e colleghi fino a fine stagione. A di là dell’aumento dei ritmi in crescendo, finalizzato anche al concludere il campionato in tempi non troppo lunghi dopo l’interruzione per il Mondiale in Qatar, da febbraio inizieranno nuovamente anche le competizioni europee, rappresentanti un fascinoso ma al contempo dispendioso elemento di cui tenere in considerazione.

In tale ottica, dunque, si legga anche l’approdo di Diego Llorente nella Capitale, finalizzato a corroborare uno dei reparti maggiormente necessitanti di rinforzi. La speranza dei tifosi è quella di poter assistere anche a nuovi acquisti in queste ore finali di gennaio, soprattutto alla luce delle infelici e recenti evoluzioni della questione Zaniolo.

Relazioni con la Fifa e crescita del calcio italiano: parola al procuratore Barnett

Al di là della risposta della piazza, la rigida posizione della società e la non grandissima deontologia del 22, va ricordato come la faccenda abbia generato non poche discussioni e attenzioni anche su un altro fronte. Molti discorsi hanno infatti coinvolto anche dialoghi abbraccianti tematiche ben più ampie, quali il rapporto tra club e giocatori, nonché le fitte ingerenze di procuratori in questi ultimi anni.

Skriniar e Zaniolo rispondono perfettamente a questa casistica e, seppur senza specificamente soffermarsi su una determinata questione, una buona dose di informazioni è stata elargita da Jonathan Bernett. Il procuratore ha toccato un’interessante serie di punti ai microfoni di TvPlay di Calciomercato.it. Questo un estratto.

“Non ci sono relazioni o rapporti con la Fifa, perché non abbiamo niente in comune. Sarebbe fantastico riuscire a trovare delle vie di comunicazione, la mia porta è aperta, così come quelle di altri agenti, ma dalla FIFA non ci sono stati percorsi condivisi, nessun apertura nei confronti degli agenti. L’Italia è un paese veramente importante, vedo molto calcio italiano e mi piace. L’Italia può tornare ad essere più forte. Ci sono dei percorsi di crescita che si possono intraprendere”.