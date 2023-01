Calciomercato Roma, l’agente del centrocampista Davide Frattesi ha risposto alle voci di un trasferimento last minute in giallorosso.

Davide Frattesi è da tempo accostato alla Roma, lo confessò lui stesso in un’intervista in cui ha ammesso non solo la voglia di cambiare aria, ma sottolineato ancora una volta il suo amore per i colori giallorossi. Non è mai stato a livello economico il problema, almeno dal punto di vista dell’ingaggio.

A fare muro sono i neroverdi del Sassuolo che per il centrocampista chiedevano alla Roma una somma superiore a 30 milioni di euro, nonostante i giallorossi abbiano una clausola che garantisce in caso di cessione il 30% della somma.

Sembrava esserci una nuova possibilità di vederlo con questa maglia già a gennaio, ma anche questa volta la trattativa tornata in auge nelle ultimissime ore di calciomercato è saltata.

Calciomercato Roma, parla l’agente di Frattesi: “Non si muove”

L’agente di Frattesi Beppe Riso è stato intercettato dagli inviati di TvPlay presenti a Milano e ha risposto sul futuro del suo assistito e dell’interesse della Roma.

Frattesi non si muoverà da Sassuolo, almeno non in questa sessione di mercato. Riso ha parlato sia di lui che dell’altro gioiello Erlic, accostato all’Inter a caccia di un sostituto di Skriniar.

Continua dunque il muro della società neroverde, che a meno di offerte elevate non si priva mai dei suoi migliori talenti. Uno dei quali, Traorè, è stato ceduto al Bournemouth proprio ieri, un trasferimento che ha bloccato l’addio di Zaniolo che pare si fosse convinto ad accettare la proposta arrivata dal club di Premier League, l’unica in grado di soddisfare le richieste della Roma.