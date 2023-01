Pioli e Allegri a picco, il doppio esonero prende quota: conferme immediate

Calciomercato Juventus e Milan, bookmakers scatenati sul futuro di Allegri e Pioli: gli indizi sono senza appello.

In questa prima parte di 2023 le grandi delusioni fino a questo momento sono sicuramente il Milan e la Juventus. I bianconeri si sono fatti nuovamente beffare dal Monza, con gli uomini di Palladino che hanno letteralmente passeggiato all’Allianz Stadium, chiudendo la contesa già nella prima frazione di gioco.

Pericoloso periodo involutivo quello che sta attraversando la compagine bianconera, con Allegri che nel post partita ha fissato come primo obiettivo stagionale il raggiungimento della salvezza. I quindici punti di penalizzazioni comminati dalla Corte Federale stanno pesando come un macigno sulle gambe e nella testa di Di Maria e compagni, che dopo il capitombolo di Napoli non sono riusciti a ritrovare la bussola. Allegri ha incassato nuovamente la fiducia della società, che si aggrappa al tecnico livornese fino al prossimo giugno. Nel caso in cui la squadra, però, non dovesse ottenere risultati importanti non è escluso un clamoroso avvicendamento al termine di questa stagione. SNAI, ad esempio, banca l’eventuale esonero di Allegri a 7.50, una quota sicuramente più bassa rispetto a quello circolata nelle ultime settimane. Il filotto di otto vittorie consecutive aveva illuso un po’ tutti, a cominciare dai tifosi.

Dalla Juventus al Milan: Pioli ed Allegri a rischio secondo i bookmakers

Non se la passa meglio il Milan. I rossoneri nelle ultime quattro uscite stagionali hanno ottenuto due sconfitte e due pareggi, incassando complessivamente 13 reti. Leao e compagni hanno perso la finale di Supercoppa contro l‘Inter e stanno mettendo a repentaglio anche la corsa ad un posto in Champions League. La debacle ottenuta contro il Sassuolo, sotto questo punto di vista, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Nel post partita della sfida contro la Lazio Paolo Maldini ha blindato in maniera categorica Stefano Pioli. Tuttavia il tecnico del Milan è chiamato a fornire risposte importanti. Un segnale di reazione che dia la scossa ad un ambiente che sembra in ginocchio, incapace di far fronte alle difficoltà. La rimonta subita dalla Roma in campionato sembra aver dato una batosta psicologica ai Campioni d’Italia uscenti. Non è un caso, ad esempio, che i betting analyst stiano cominciando a paventare anche l’opzione legata ad un esonero di Pioli. Snai, ad esempio, banca un possibile avvicendamento sulla panchina del Diavolo a 3.50. Più alte le quote Goldbet (4.00) e Better (4.00).