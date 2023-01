Calciomercato Roma, fa tutto lo United: ribaltone al fotofinish

Calciomercato Roma, il Manchester United ha provato a far saltare il banco: i “Red Devils”, però, hanno poi cambiato obiettivo.

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa senza particolari sussulti per i club italiani. La telenovela Zaniolo ha tenuto con il fiato sospeso il quartier generale della Roma ma si è poi risolta in un nulla di fatto. Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultim’ora, infatti, il 22 resterà nella Capitale fino alla prossima estate.

Giornata concitata quella che sta per volgere al termine. Zaniolo, infatti, si era deciso ad accettare la corte del Bournemouth. Il club inglese, però, dopo aver chiuso altre operazioni sulle corsie esterne ha tirato i remi in barca, facendo naufragare ogni velleità di ritorno di fiamma last minute. Premier League, dicevamo. I club d’Oltremanica hanno fatto letteralmente la voce grossa in questa sessione di campagna trasferimenti, monopolizzando un numero impressionante di affari. Lo United, ad esempio, è stato uno dei club più attivi nelle ultimissime ore della sessione di calciomercato.

Calciomercato Roma, sondaggi dello United per Aouar: poi l’affondo per Sabitzer

Alla luce dell’infortunio di Eriksen, infatti, i “Red Devils” si sono gettati alla disperata ricerca di un profilo con il quale rimpolpare la propria mediana. Secondo quanto riferito da footmercato.net nella lista dei desideri dello United, almeno per poche ore, era finito anche Aouar. Il club inglese avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per il centrocampista del Lione, sul quale la Roma ha da tempo messo gli occhi.

Un affondo dello United per Aouar, però, non si è mai concretizzato. Il club di Manchester, infatti, aveva messo in cima alla lista delle sue priorità Sabitzer, a lungo inseguito anche dalla Roma la scorsa estate e che si appresta ora a diventare un nuovo calciatore dello United.

Pericolo scampato per la Roma sul fronte Aouar, dunque. Pinto non è riuscito a portare il regista del Lione all’ombra del Colosseo a gennaio, pur avendo mosso passi importanti. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive sotto questo punto di vista, anche perché il diretto interessato non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto con il club francese. Seguiranno aggiornamenti.