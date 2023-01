Calciomercato Roma, triplo blitz sul filo di lana: comunicazione lampo

Calciomercato Roma, non mollano la presa e sono pronti ad affondare il colpo in Premier League: la risposta non si è fatta attendere.

La Roma si affaccia all’ultima giornata della sessione invernale di contrattazioni con la consapevolezza di poter ancora concretizzare operazioni last minute a stretto giro di posta. Sviluppi importanti, ad esempio, potrebbero essere riservati dalla telenovela Zaniolo, non ancora approdata ad uno sbocco definitivo.

Nel complesso Pinto ha gettato comunque basi importanti in vista delle prossime sessioni di negoziazioni quando verosimilmente i giallorossi cercheranno di rinforzare il centrocampo e la difesa. Proprio per quanto concerne il reparto arretrato sono arrivate in queste settimane un numero importante di indiscrezioni. La Roma, non è un mistero, ha sondato in maniera esplorativi Evan N’Dicka, il cui futuro resta comunque in discussione. Il centrale classe ’99 dell’Eintracht Francoforte stuzzica e non poco le fantasie di Pinto che però valuta anche altri profili. In passato, ad esempio, uno dei nomi che aveva calamitato l’attenzione del GM giallorosso è stato quello di Hincapié. Il centrale ecuadoriano del Bayer Leverkusen, però, è finito nel mirino di diversi club di Premier League (Tottenham, Newcastle e Nottingham Forest su tutti) che potrebbe affondare il colpo nelle ultimissime ore di calciomercato.

Calciomercato Roma, Rolfes sul futuro di Hincapié

Servirà comunque un’offerta da capogiro per provare a sgretolare il muro eretto dal Bayer Leverkusen, che non ha nessuna intenzione di svendere il proprio gioiello, che nelle ultime stagioni si è messo in mostra a suon di prestazioni esaltanti.

Intervenuto ai microfoni di Kicker il ds del club tedesco, Simon Rolfes, ha fatto il punto della situazione, esternando chiaramente il suo punto di vista. In merito alle voci relative agli eventuali addio di Tah ed Hincapié, Rolfes ha risposto in maniera netta e definitiva: “Nessuno di noi si arrende.” Dall’Inghilterra in realtà era stata ventilata la possibilità di un’offerta da 25 milioni di euro da parte del Tottenham, che però è stata immediatamente rispedita al mittente dal Leverkusen. Staremo a vedere se il futuro di Hincapié potrà cambiare a pochi istanti dal gong definitivo.