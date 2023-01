Calciomercato Roma, intreccio last minute Zaniolo-Frattesi

Calciomercato Roma, clamoroso intreccio sulla sirena che coinvolge l’attaccante Nicolò Zaniolo e il centrocampista Davide Frattesi.

Gli ultimi istanti di calciomercato sono infuocati per il caso Zaniolo. Il calciatore in rotta con il club ha chiesto la cessione, ma Tiago Pinto non accetta il prestito.

Il general manager e la Roma hanno visto rivoluzionare i loro piani a seguito della sua richiesta, e non essendoci nessuna squadra disposta a pagare la somma da loro voluta, il rifiuto al Bournemouth diventa per la società un vero e proprio danno economico, soprattutto in vista della lotta al quarto posto.

Questo ha portato alla rottura definitiva tra il calciatore ed il club, che lo ha avvisato che, nel caso di permanenza a Roma, sarebbe rimasto in panchina fino a giugno. Un ragazzo che ha visto la sua carriera subire un brutto arresto a causa dei due infortuni alle ginocchia rischia di fermarsi ancora.

I vertici della società hanno fatto sapere che anche in estate non saranno accettate offerte inferiori a quella inglese e che Zaniolo in questo caso rimarrebbe fuori dal progetto tecnico fino a giugno 2024, cosa che rischia di mettere fine alla sua carriera.

Tuttatavia la situazione potrebbe cambiare proprio all’ultimo minuto, con un clamoroso intreccio di mercato che vede protagonisti proprio Zaniolo ed il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi.

Calciomercato Roma, colpo last minute Zaniolo Frattesi

Clamoroso scenario di mercato che vede protagonisti Nicolò Zaniolo e Davide Frattesi, con l’Everton che sarebbe pronto a rilevare il trequartista classe ’99. A riportare la notizia è stato Goal.com che parla di un incontro tra l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali e appunto l’agente di Frattesi Giuseppe Riso.

“Intreccio Everton-Roma-Sassuolo i ‘Toffees’ vogliono Zaniolo, Frattesi può finire in giallorosso. Incontro in corso tra l’ad Carnevali e l’agente del centrocampista neroverde Riso”.

Una trattativa che effettivamente accontenterebbe tutte le parti in causa vista la voglia del centrocampista di tornare nella sua squadra del cuore e quella di Zaniolo di lasciare la capitale.

La trattativa tra la Roma e l’Everton per la cessione di Zaniolo è tuttora aperta (c’è tempo fino a mezzanotte), come confermato anche nel corso della diretta di TVPLAY attualmente in onda su Twitch.