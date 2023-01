Calciomercato Roma, intreccio Zaniolo-Leao: “Il Milan non molla”

Calciomercato Roma, intreccio Zaniolo-Leao: in queste ultime ore Maldini potrebbe tentare un nuovo assalto

La Roma cercherà in tutti i modi di cedere Zaniolo in queste ultime ore di mercato. Un compito che in ogni caso rimane difficile per Pinto dopo che il numero 22 giallorosso ha rifiutato l’offerta del Bournemouth che erano quella richiesta dalla formazione giallorossa.

Un rifiuto che ha portato alla rottura totale tra il club e il giocatore che ieri ha deciso di lasciare la città per tornare a casa sua, a La Spezia, dove attende di conoscere il suo futuro. Un futuro che in ogni caso non sarà nella Capitale dopo la decisione dei Friedkin di togliere dal progetto tecnico giallorosso il giocatore. Lui, la maglia della Roma, non la vestirà più.

Calciomercato Roma, intreccio Leao-Zaniolo

Ore frenetiche quindi, ore caldissime, per conoscere il futuro del giocatore. E secondo Ilario Di Giovambattista non è da escludere quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno del Milan. Maldini infati ha dei problemi con il rinnovo di Leao, che secondo quanto raccontato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport ha chiesto un abbattimento importante della clausola rescissoria per mettere nero su bianco. Una cosa che avrebbe mandato su tutte le furie il direttore dell’area tecnica dei rossoneri, con un accordo che appare in alto mare.

Questo potrebbe anche convincere il Mila, vista anche quella che è la situazione di classifica della squadra di Pioli, a tentare un assalto nei confronti di Zaniolo. Anche se appare decisamente complicato che tutto si possa incastrare nei tempi giusti. Ma quello che succede di solito negli ultimi giorni è qualcosa che va oltre anche l’immaginazione. Vedremo.