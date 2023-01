Calciomercato Roma, resa dei conti Zaniolo: c’è l’annuncio

Calciomercato Roma, addio Zaniolo e annuncio sul futuro. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro del 22 giallorosso.

Quest’ultimo è stato infelice protagonista della battute finali del calciomercato invernale, contraddistinto in casa Roma da una serie di eventi di importanza non trascurabile e imprevedibili fino a qualche giorno fa. Il riferimento potrebbe abbracciare anche l’approdo silenzioso di Diego Llorente nel penultimo giorno di gennaio, rispettante però la consapevolezza da tempo maturata circa l’esigenza di consegnare a Mourinho un rinforzo in difesa con determinate caratteristiche.

L’ex Real Madrid permetterà a José di poter contare su un jolly in più per questa seconda parte di stagione, apertasi con la sconfitta contro il Napoli di Spalletti ma al contempo con una prestazione che ha restituito ulteriori certezze e fiducia ad una squadra che ha palesato in questo 2023 non pochi miglioramenti rispetto al passato. Certo, è ancora troppo presto per bilanci e giudizi ma la stessa fotografia pubblicata dallo Special One nei meandri del Maradona sottintende una compattezza e unità di intenti necessarie per continuare a seguire la nobile strada tracciata già a inizio mese con la vittoria contro il Bologna.

Calciomercato Roma, addio Zaniolo e futuro in Premier: c’è l’ annuncio

Non sarà certamente semplice, in vista dei tanti impegni che attendono la compagine giallorossa e delle diverse situazioni abbattutesi sul mondo di Trigoria nel corso di queste ultime settimane. Particolare attenzione, ovviamente, è stata rivolta alla questione Nicolò Zaniolo, generata dalla presa di posizione dello stesso giocatore che ha portato lui a trovarsi in una situazione non comodissima.

Nel classico gioco delle parti, entrambe le componenti sembrano essere uscite sconfitte. A pochi minuti dalla chiusura ufficiale del calciomercato italiano, Zaniolo resta un tesserato della Roma, seppur da separato in casa e con un rapporto ormai irrimediabilmente incrinatosi con una piazza che gli ha dato non poco amore ed egida nel corso di questi anni difficili per lui.

Le possibilità di vederlo lasciare la Capitale in queste battute finali di mercato sono bassissime, come annunciato dall’esperto Enrico Camelio ai microfoni di TvPlay di Calciomercato.it. L’approccio del giocatore alle avances del Bournemouth, unitamente alla fermezza dei giallorossi nel declinare offerte non all’altezza, sembrano dunque portare alla permanenza del classe ’99. Come emerso già nella giornata di ieri, i Friedkin hanno però già deciso in che modo comportarsi.