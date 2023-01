Calciomercato Roma, il colpo è ufficiale: contratto già depositato

Calciomercato Roma, il colpo è ufficiale: in attesa dell’annuncio della società giallorossa il contratto è già stato depositato in Lega

Ieri è atterrato nella Capitale. Oggi è arrivata l’ufficialità. Una cosa formale, ma è giusto anche dare notizia di questo. La Roma ha depositato in Lega il contratto di Llorente, il difensore voluto da Mourinho, che Tiago Pinto ha strappato al Leeds.

Arriva a titolo temporaneo, come si legge sul sito della Lega, fino al 30 giugno del 2023. Prestito con diritto di riscatto in favore dei giallorossi, questa è la formula della trattativa. In attesa ovviamente anche del comunicato ufficiale della Roma che dovrebbe uscire nei prossimi minuti. Ma non ci sono dubbi ormai: Llorente è un nuovo calciatore giallorosso.

Calciomercato Roma, Llorente ha firmato

Il difensore è arrivato ieri a Fiumicino e probabilmente ha subito svolto le visite mediche di rito prima di mettere nero su bianco. Un difensore come detto che Mourinho voleva da un poco di tempo e nel momento opportuno, quasi in sordina, Pinto è riuscito a regalarlo.

Un innesto importante per la Roma che a puntellare un reparto che può contare solamente su 4 centrali difensivi. E voi direte: non bastano? No, non bastano, per una squadra che ne utilizza sempre tre durante ogni partita. Ci sono tanti impegni da qui alla fine della stagione ed è opportuno avere il maggior numero di elementi possibili in rosa. Llorente infine potrebbe anche essere a disposizione per la gara di domani sera in Coppa Italia contro la Cremonese.