Last minute Zaniolo, lo vuole il re delle coppe | ASRL

Calciomercato Roma, è corsa contro il tempo per definire il futuro di Zaniolo. Lo vorrebbe anche il Re delle Coppe. La situazione

Last minute Zaniolo, anche Emery in corsa

Ovvio che in tutto questo l’interesse che potrebbe stuzzicare Zaniolo sembra essere quello dell’Aston Villa di Unai Emery, che dopo aver lasciato il Villarreal a metà stagione si è preso in carico la squadra di Premier League. Ore calde insomma senza dimenticare nemmeno la questione Milan che potrebbe tornare in corsa qualora Maldini capisse che non ci sono possibilità di rinnovo di Leao.

Certo, a poche ore dalla chiusura delle trattative appare assai difficile riuscire a sbrogliare una matassa del genere. Anche se Zaniolo ormai ha capito, anche perché la decisione dei Friedkin è nota da ieri, di non avere più nessuna possibilità di giocare la maglia della Roma addosso. E allora forse è meglio andare via che non scendere in campo per i prossimi sei mesi. Vedremo.