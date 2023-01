Calciomercato Roma, Zaniolo subito al Milan: pressing di Vigorelli

Calciomercato Roma, Zaniolo subito al Milan: l’agente del calciatore è a Milano per cercare di accelerare i tempi. Tutto quello che potrebbe succedere

Non è chiusa la trattativa che potrebbe portare Nicolò Zaniolo al Milan. In queste ore che mancano alla chiusura del calciomercato – lo stop è fissato alle 20 di oggi – potrebbe succedere di tutto. Anche se rimane una pista complicata.

Sappiamo benissimo che alla Roma, Zaniolo, non ha ormai più spazio. Dopo che i Friedkin hanno deciso di escludere dal progetto tecnico il giocatore, anche Nicolò sa bene che se vuole continuare a giocare nei prossimi mesi è costretto a lasciare Trigoria. Ed è soprattutto per questo che Vigorelli, agente del numero 22 giallorosso, in questo momento si trova a Milano per cercare di sbloccare la situazione che potrebbe condurre il suo assistito al Milan.

Calciomercato Roma, pressing di Vigorelli

L’ipotesi sta prendendo di nuovo quota secondo quanto riportato da Repubblica, anche se come detto i 30 milioni richiesti dalla Roma, quelli che il Bournemouth aveva messo sul piatto, sono un ostacolo per Maldini. Che vorrebbe Zaniolo, e questo lo sappiamo benissimo, ma che deve fare i conti con la proprietà del Milan che non ha dato un extra budget al direttore dell’area tecnica dei rossoneri per le entrate di gennaio.

Certo, le ultime novità sul fronte Leao non lasciano tranquilli i vertici societari rossoneri, che sono costretti in questo momento a guardare anche verso altre direzioni. Le complicazioni per il rinnovo del portoghese potrebbero anche diventare un innesco per un affondo su Zaniolo proprio in queste ore. E non nelle prossime, perché il mercato è in chiusura e i tempi sono ristretti. La sensazione netta in questo momento è che Pinto cercherà in tutti i modi di piazzarlo. E anche Maldini proverà in tutti i modi a strappare il giocatore alla Roma. Vedremo.