Calciomercato Roma, sostituto Zaniolo: ritorno di fiamma in Serie A per Pinto che ci prova con l’assalto dell’ultimo minuto

Un ultimo tentativo per prendere un attaccante. Dopo Llorente, il difensore, che ieri sera è arrivato a Roma. Pinto sta cercando in queste ultime ore di mercato e dopo aver messo Zaniolo fuori dal progetto tecnico – decisione questa presa ieri dai Friedkin – di regalare a Mourinho un altro elemento per la prima linea.

Se Shomurodov è stato sostituito da Solbakken almeno per quanto riguarda l’aspetto numerico, in queste ultime ore di mercato, così come riportato dal Corriere delle Sera, il gm portoghese della Roma potrebbe fare un tentativo per il colombiano Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, che è in uscita dalla Dea.

Calciomercato Roma, nel mirino Muriel

Ovviamente anche in questo caso non si tratterà di un’operazione facile. I tempi sono ristretti e riuscire a trovare un accordo è sempre più complicato. Ma Pinto è evidente che non dispera, convinto dal fatto di potersi giocare fino alla fine quelle che sono le proprie carte.

Già la scorsa estate Muriel era stato accostato alla Roma, ma poi Gasperini ha deciso di tenerlo anche se il minutaggio è stato sempre ridotto rispetto a quello degli anni passati. Insomma, il nerazzurro potrebbe essere il colpo last minute dei giallorossi in questa ultima sessione di mercato. Anche perché anche lui, così come Zaniolo che però lo è in maniera ufficiale, sembra essere fuori dal progetto della squadra lombarda.