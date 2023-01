Calciomercato Roma, telenovela finita: cambia la formula dell’accordo

Calciomercato Roma, l’accordo è stato raggiunto: novità per quanto riguarda la formula del trasferimento.

Archiviato l’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, per la Roma di José Mourinho è tempo di proiettare tutte le proprie energie fisiche e mentali al prossimo impegno in Coppa Italia contro la Cremonese. Appuntamento al quale i giallorossi si presentano forti di un periodo di forma importante.

I progressi evidenziati da Pellegrini e compagni si sono materializzati anche al “Maradona” contro il lanciatissimo Napoli di Luciano Spalletti, che ha riscontrato non poche difficoltà a piegare la granitica resistenza dei giallorossi. Nelle ultime uscite ufficiali la Roma ha rinunciato a Nicolò Zaniolo, al centro di numerose voci di mercato. Alla fine il 22 resterà a Roma almeno fino alla prossima estate, con la presa di posizione del club che è arrivata in maniera netta e perentoria. La mancata partenza dell’esterno offensivo italiano ha bloccato sul nascere quell’interessante effetto domino che i capitolini speravano di concretizzare. Nei giorni scorsi, ad esempio, Tiago Pinto aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Ziyech, ormai ad un passo dal Psg.

Calciomercato Roma, Ziyech in prestito al Psg

Secondo quanto riferito da RMC Sport, i parigini avrebbero trovato l’accordo definitivo con il Chelsea per il trasferimento di Ziyech all’ombra della Tour Eiffel. Contrariamente a quanto circolato nelle ultime ore, però, l’affare è stato imbastito sulla base di un prestito secco, senza alcun diritto di riscatto.

L’ala marocchina aveva esternato a chiare lettere il suo desiderio di cambiare aria, per provare a trovare stimoli e motivazioni lontano da Londra, dove ha sempre fatto fatica ad esprimere tutto il suo potenziale. La Roma aveva vagheggiato il suo acquisto, salvo poi vedersi costretta a fare un passo indietro a causa dell’evolvere della situazione Zaniolo.

Anche l’Everton aveva lanciato chiari segnali di apprezzamento, ma alla fine l’inserimento del Psg ha fatto saltare il banco. A decidere il tutto è stata la volontà del diretto interessato, ingolosito all’idea di sbarcare in uno dei club più forti del mondo. Si aspetta solo l’ufficialità per suggellare definitivamente il “matrimonio” tra Ziyech e Psg.