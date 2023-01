Calciomercato Roma, attaccante in città per la firma: tiro mancino

Il giocatore è pronto a firmare per la sua nuova avventura, con la Roma che sta cercando di concludere al meglio questo calciomercato

Sembrava non arrivare mai e invece l’ultimo giorno di calciomercato è qui. Stasera si concluderà questa finestra invernale di trattative che per la Serie A è stata segnata da una strategia volta al risparmio. Nessuna delle big, infatti, ha rinforzato la squadra con acquisti top. Solo il Napoli si è mosso, ma solo per andare a completare il reparto arretrato con l’innesto di Andrea Gollini e Bartosz Bereszynski, che piaceva anche alla Roma.

I giallorossi hanno cercato di andare a riparare quei reparti che avevano bisogno di qualche innesto. Innanzitutto è stato preso Ola Solbakken, ma questo ancora prima dell’inizio del calciomercato. Il norvegese, infatti, è approdato a Roma nei primi di gennaio, ma solo perché il Bodo/Glimt non ha voluto concedere il nulla osta. L’accordo, altrimenti, sarebbe stato trovato ben prima dell’arrivo del 2023.

Oltre a lui, Pinto si è assicurato le prestazioni di Diego Llorente, difensore centrale ex Leeds arrivato proprio ieri nella Capitale per andare a completare le retrovie giallorosse. Per permettere il suo arrivo è partito Matias Vina, in direzione Bournemouth, mentre in attacco ha lasciato Eldor Shomurodov, ora allo Spezia. Chi avrebbe sbloccato il mercato in entrata è Nicolò Zaniolo, che ha rifiutato l’unica offerta decente ricevuta dalla Roma. La sua alternativa, che orbitava intorno ai giallorossi, è pronta a firmare per una nuova avventura.

Calciomercato Roma, Ziyech pronto per una nuova avventura

Già avvicinato nel 2018 e ora nel mirino per sostituire il numero 22 della Roma, Hakim Ziyech era l’obiettivo di calciomercato più importante per Tiago Pinto. Vista la sua situazione col Chelsea, il ventinovenne avrebbe lasciato la società per cercare di rilanciarsi altrove.

Come riporta Le Parisien, il marocchino sembra aver trovato il luogo dove cominciare la sua nuova avventura. Si tratta del ParisSaint-Germain, che sta cercando qualcuno per completare l’attacco dopo la partenza di Pablo Sarabia. In quest’ottica, l’arrivo di Ziyech è perfetto, con il giocatore che è già nella capitale francese per discutere dell’accordo e renderlo ufficiale.