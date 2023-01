Dalla Juventus al Napoli, addio immediato: tradimento da 13 milioni

Dalla Juventus al Napoli, addio immediato: ecco il tradimento da 13 milioni di euro che scatena ancora una volta il mercato in Premier League

Juventus e Napoli a bocca asciutta. Anche stavolta. E ancora una volta di mezzo c’è la Premier League che oltre a chiudere gli affari prendendosi i migliori calciatori in Europa, fa anche affari interni, importanti, come quello che vede protagoniste Arsenal e Chelsea.

Sì, perché se nel frattempo i Blues di Potter hanno comunicato al Benfica di avere tutta l’intenzione di pagare la clausola rescissoria di Enzo Fernandez spendendo quindi 120 milioni di euro per regalare il centrocampista al tecnico, i Gunners non sono rimasti a guardare e hanno sfruttato questo colpo del Chelsea per approcciare, e praticamente chiudere la trattativa, per il trasferimento di Jorginho. Sì, a sei mesi dalla scadenza naturale del contratto dell’italiano, che era nel mirino della Juventus che lo vedeva come sostituto di Paredes, ma anche del Napoli per quello che poteva essere un clamoroso ritorno, la società di Arteta ha deciso di bruciare la concorrenza, chiudendo praticamente l’affare.

Dalla Juventus al Napoli, Jorginho rimane in Premier League

Un affare da 13 milioni di euro. Una cifra non esagerata vedendo quelle che sono le qualità tecniche di Jorginho. Ma se pensiamo che avrebbe potuto firmare senza costi tra poco tempo, questo rende ulteriormente l’idea delle possibilità economiche che le squadre inglesi hanno. Non solo le più importanti, tenendo presente che anche il Bournemouth ha messo sul piatto quei famosi 30 milioni di euro per strappare Zaniolo alla Roma.

Insomma, Juventus e Napoli rimangono a bocca asciutta ma potrebbero anche tentare di consolarsi con un altro elemento che era nel mirino dell’Arsenal la prossima stagione e che in questo momento i Gunners potrebbero anche decidere di lasciare perdere. Parliamo di Tielemans, centrocampista belga, che non ha nessuna intenzione di rinnovare il suo contratto con il Leicester. Sì, è vero, anche lui è nel mirino di altre società di Premier come il Manchester United e quindi non è che sia tutto semplice, ma magari ha la voglia di cambiare propria aria. E chissà, potrebbe decidere di accettare, qualora arrivasse, l’offerta di un club italiano. Fatto sta che la situazione al momento è questa, con nessuna possibilità per le nostre di competere in questo momento con il campionato inglese. Che fa un altro sport. Sotto tutti i punti di vista.