Emergenza Roma, un mese di stop dopo la nuova lesione. Questi sarebbero i tempi di recupero. Notizie anche su Abraham e Matic

Emergenza Roma. Anche se, come spiegato da Mourinho nell’ormai famosa conferenza stampa dove ha spiegato la situazione Zaniolo, un “innesto” la Roma lo potrebbe avere in casa. Ma andiamo con ordine e spieghiamo quello che sta succedendo.

Partiamo da Spinazzola: l’esterno che contro il Napoli era riuscito a strappare una maglia da titolare dopo molto tempo anche per via della squalifica di Celik è dovuto uscire alla fine del primo tempo per una lesione di primo grado così come gli esami strumentali hanno confermato nella giornata di ieri. Un problema per Mourinho, e anche bello importante, vista la carenza di elementi sulle corsie esterne anche per la situazione relativa a Karsdorp. Spinazzola, a quanto pare, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ne avrà per un mesetto almeno. Febbraio praticamente è finito prima di cominciare.

Emergenza Roma, le altre situazioni

Non destano invece preoccupazioni né Abraham e nemmeno Matic che domani sera contro la Cremonese non ci saranno ma che dovrebbero essere a disposizione per il prossimo impegno di campionato. Uno stop in questo caso che è solamente precauzionale visto che per nessuno dei due sono stati necessari ulteriori esami.

E a proposito di Karsdorp, tornando al discorso fatto all’inizio di questo articolo: Mourinho ha sottolineato che sta a lui decidere se e quando tornare in campo. E allora, qualora Pinto in questo ultimo giorno di mercato non riuscisse a piazzarlo, e la cosa appare difficile, l’olandese con qualche settimana di allenamento buona, e con un atteggiamento che potrebbe essere propositivo, potrebbe essere reintegrato in rosa. E potrebbe essere senza dubbio una pedina importante.