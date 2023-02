Tripla condizione per il via libera: Vlahovic dice addio alla Juventus

Calciomercato Juventus, le ultime dalla Spagna: l’addio di Vlahovic si concretizza a queste condizioni. Le ultimissime.

Da poche ore si è chiusa ufficialmente una sessione di calciomercato che ha visto la Juventus recitare un ruolo da comparsa. I bianconeri hanno concluso operazioni di secondo profilo, chiudendo solo un’importante operazione in uscita come quella legata alla partenza di Weston Mckennie al Leeds. La “Vecchia Signora” sta vivendo una fase delicata della sua storia recente: scenario che chiaramente non può che ripercuotersi anche in sede di contrattazione.

La debacle casalinga contro il Monza ha certificato il periodo no della compagine di Allegri, incapace di reagire psicologicamente alla mazzata rappresentata dai 15 punti di penalizzazione in classifica. Il tecnico livornese è chiamato a salvare il salvabile. Provare a ritagliarsi un ruolo importante in Europa League ed acciuffare un piazzamento decoroso in campionato sono obiettivi dai quali non si può prescindere. In estate, poi, partirà una fisiologica rivoluzione, che potrebbe cambiare in maniera decisiva l’ossatura di una squadra da rifondare. E chissà che a partire non siano quelle pedine che erano state acquistare per tentare di compiere il definitivo salto di qualità.

Calciomercato Juventus, il Real e la possibile offerta per Vlahovic

La situazione che riguarda Dusan Vlahovic, ad esempio, è da monitorare con estrema attenzione. Nelle ultime settimane l’attaccante serbo è stato accostato a diversi club di Premier League, pronti a darsi battaglia in estate per mettere le mani sull’ex bomber della Fiorentina. La Juve chiaramente non vuole svendere il proprio gioiello ma nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta da almeno 100 milioni di euro potrebbe cominciare a vacillare. Ora come ora, però, non si segnalano offerte di questo tenore anche se l’implacabile effetto domino che ci si aspetta in estate potrebbe cambiare improvvisamente le carte in tavola.

Accostato in diverse circostanze anche al Real Madrid, il numero 9 della Juventus non sarebbe la prima scelta nei dossier dei Blancos. Le “Merengues“, però, potrebbero entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo per Vlahovic solo al materializzarsi di determinate condizioni. Secondo quanto riferito da Defensa Central, ad esempio, il club spagnolo non vorrebbe intavolare con i bianconeri una trattativa a titolo definitivo. L’affare, infatti, potrebbe essere imbastito solo in prestito oneroso con diritto di riscatto. L’ingaggio di Vlahovic sarebbe pagato interamente dal Real, che si riserverebbe il diritto dunque di riscattare definitivamente il bomber nel caso in cui dovesse fornire le giuste garanzie tecniche e fisiche.