Calciomercato Roma, tentativo last minute: risposta lampo di Pinto

Calciomercato Roma, l’ultima offerta alla quale Pinto ha risposto di no: 8 milioni sul piatto, il retroscena.

La sessione invernale della Roma si è chiusa senza particolari sussulti per i giallorossi, che non sono riusciti a sbrogliare la matassa Zaniolo. La mancata partenza dell’esterno offensivo ha chiaramente stravolto i piani, anche perché Tiago Pinto si era già mosso in modo concreto alla ricerca di un sostituto all’altezza.

Chissà che i prossimi mesi non possano essere quelli giusti per provare a limare la distanza con il Sassuolo sul fronte Frattesi. Il centrocampista dei neroverdi non ha fatto nulla per nascondere il desiderio di ritornare in quella che considera come una seconda casa. Dal canto suo Carnevali, che pure avrebbe aperto all’inserimento di determinate contropartite tecniche, ha fatto capire come da tempo i contati con la Roma per il centrocampista non fossero andati avanti. Il Sassuolo valuta il proprio gioiello non meno di 30 milioni di euro, a cui eventualmente detrarre i soldi ricavati dall’eventuale rivendita. Con i neroverdi, però, il fronte potrebbe essere allargato fino a coinvolgere Bove, per il quale il Sassuolo è andato ben oltre i timidi sondaggi esplorativi.

Calciomercato Roma, offerta rifiutata per Bove: il Sassuolo aveva messo sul piatto 8 milioni

Come riferito da Eleonora Trotta di calciomercato.it, infatti, nella giornata di ieri la Roma ha rispedito al mittente un’offerta da parte del Sassuolo per Bove. Gli emiliani erano arrivati a mettere sul piatto circa 8 milioni di euro per provare a stuzzicare i giallorossi e chiudere positivamente l’affare. No secco della Roma, che non intende assolutamente privarsi del proprio gioiello che gode della stima importante di José Mourinho.

Nessun tentativo, invece, per Davide Frattesi: gli ultimi dialoghi tra Roma e Sassuolo per il centrocampista classe ’99 risalgono a fine dicembre 2022. Da allora non sono stati effettuati passi in avanti nella definizione dell’affare.