Calciomercato Roma, tutto fatto: annuncio imminente

La Roma femminile sta per battere un colpo da novanta: la definizione dell’affare è sempre più vicina. Le ultime.

La Roma di José Mourinho si prepara alla sfida con la Cremonese, valida per uno dei quarti di finale di Coppa Italia. Dybala e compagni vogliono continuare ad inanellare risultati importanti per dare continuità ad un periodo di forma entusiasmante.

Tuttavia in queste settimane la compagine maschile non è l’unica a prendersi le luci della ribalta. Anche la Roma femminile guidata da Alessandro Spugna, ad esempio, si sta prendendo le luci della ribalta a suon di prestazioni da incorniciare, confermandosi come una delle realtà più forti del nostro campionato. Non è un caso che proprio le giallorosse stiano attualmente in testa al proprio campionato, grazie ad una continuità di rendimento che definire esaltante sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo.

Roma femminile, intesa per Losada: sprint per la firma

La trattativa per la definizione dell’affare Losada è entrata nel suo rettilineo finale. La centrocampista spagnola classe ’91, attualmente in forza al Manchester City, è vicinissima a legarsi ai colori giallorossi. La trattativa è ormai entrata nella sua fase più calda, al punto che le parti hanno ormai raggiunto un accordo di massima.

Un colpo da 90 quello che si appresta a mettere a segno la Roma. Stiamo parlando di un’atleta di caratura Mondiale, capace di vincere da capitana la Champions League con la maglia del Barcellona nella stagione 2020/2021. Losada ha ormai scelto i colori giallorossi, con la Roma che ha già strappato il sì convinto della calciatrice. Accordo imminente, dunque: l’affare è ormai in discesa, con le capitoline che si apprestano ad abbracciare una calciatrice in grado di far fare il salto di qualità ad un rosa giù fortissima, aggiungendo qualità, tecnica ed esperienza. Losada e la Roma non sono mai state così vicine: vi forniremo ulteriori ragguagli quando ci saranno ulteriori svolte nella definizione di un affare ormai imbastito nei suoi aspetti sostanziali.