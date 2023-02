Roma, non è finita: Mls e non e solo, ecco i campionati in cui il mercato è aperto

Da poche ore si è chiusa ufficialmente la sessione invernale di calciomercato in Italia. Ecco i Paesi in cui è ancora possibile imbastire operazioni.

Chi si aspettava una chiusura della sessione di trasferimenti inverai scoppiettante per i club di Serie A è rimasto deluso. Alla fine la situazione economica contingente e le difficoltà di tutto il movimento calcistico italiano hanno imposto scelte molto oculate.

Ne sa qualcosa la Roma, che non è riuscita a sbrogliare la matassa Zaniolo sebbene l’esterno offensivo, alla fine, si fosse deciso ad accettare la corte del Bournemouth. Il club inglese, però, ha poi deciso di fare un passo indietro, anche perché aveva già chiuso operazioni importanti in entrata. Pinto, insomma, è rimasto con il classico cerino in mano, ma la posizione assunta dal club è stata compatta. Zaniolo è ora come ora fuori dal progetto tecnico, avendo il 22 giallorosso esternato a chiare lettere il suo desiderio di cambiare aria.

Calciomercato chiusi in quasi tutta Europa, dicevamo. Tuttavia, non sarebbe affatto irrilevante passare in rassegna i campionati nei quali si possono ancora intavolare affari, i cui riflessi potrebbero materializzarsi anche per i club italiani.

Turchia, States, Serbia, Croazia e non solo: dove è ancora aperto il mercato

Negli Stati Uniti, ad esempio, la finestra di calciomercato non è ancora aperta. Sappiamo quanto il movimento calcistico negli States si sia ritagliato un ruolo di nevralgica importanza negli ultimi anni, calamitando diversi interpreti di un certo esonero. Il termine ultimo delle sessioni di mercato in Messico ed Israele è fissato in giornata, mentre il 2 febbraio chiuderà i battenti il mercato nel campionato argentino. Il 6 febbraio, invece, sarà la volta di quello austriaco; seguirà a stretto giro di posta quello australiano, che anticiperà di un giorno la chiusura delle trattative in Turchia e negli Emirati Arabi.

Seguono il campionato serbo (10 febbraio), rumeno (13 febbaio) ed ungherese (14 febbraio). Ma non è finita qui. Il termine ultimo delle trattative in Croazia e Svizzera, ad esempio, è fissato per il 15 febbraio. Gli addetti ai lavori in Polonia e Cina, invece, hanno ancora quasi un mese di tempo per continuare ad imbastire operazioni: la campagna trasferimenti in questi Paesi terminerà soltanto il 28 febbraio.