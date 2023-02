Ultimatum Roma, addio Zaniolo a giugno: prezzo già fissato

Calciomercato Roma, telenovela Zaniolo e nessun lieto fine per entrambe le parti coinvolte. I Friedkin e Pinto non cambiano idea.

Anche a mercato concluso il nome di Nicolò resta uno di quelli in grado di generare le maggiori attenzioni e discussioni, alla luce di un’importanza e centralità da lui avute fino a qualche settimana fa e adesso totalmente volatilizzate per scelte e prese di posizione tutt’altro che felici da parte del giocatore.

Come ricorderete, in realtà, non c’è mai stata una fase in cui Zaniolo non abbia rappresentato un leitmotiv del mondo capitolino, soprattutto durante le parentesi più calde del calciomercato, quando il classe ’99 è sempre stato in grado di attirare attenzioni e generare discussioni per un’importanza che ha avanzato non poche avances. Basti pensare a quanto accaduto lo scorso anno, quando l’approdo di Dybala e alcuni indizi social del 22 parevano destinarlo lontano dalla Capitale, anche e soprattutto alla luce degli interessi di Milan e Juventus.

Calciomercato Roma, Zaniolo-Milan e 30 milioni in estate: futuro tutto da scrivere

Alla fine, nonostante una situazione contrattuale non più comodissima, la Roma era riuscito a trattenerlo, continuando a credere nelle sue potenzialità e nell’aiuto che avrebbe potuto garantire a Mourinho dopo quasi due anni dall’ultimo infortunio rimediato. Al di là della resa non proprio felicissima di questi mesi, la posizione del calciatore è ad oggi motivo di discussione e preoccupazione, per motivi abbastanza slegati dal prato verde.

Anche quando non brillantissimo in campo, infatti, Zaniolo ha sempre goduto di sostegno e appoggio, adesso venuti totalmente meno in seguito all’infelice quanto puerile presa di posizione maturata nel mese di gennaio. Ad oggi, in attesa di evoluzioni sul fronte della battaglia legale di cui dettovi in queste ore, ci sono tutti i presupposti per assistere ad uno scenario in cui il calciatore viva da separato in casa i prossimi mesi capitolini.

Dopo le evoluzioni di mercato e l’impossibilità di vederlo partire entro la sessione invernale, Nicolò resterà a Roma da indesiderato, prima che l’estate possa aiutare tutte le parti coinvolte a trovare una via di uscita. Come scrive “Il Romanista”, non è però scontato che da giugno in poi si possa trovare una felice situazione. I Friedkin e Tiago Pinto hanno infatti palesato una certa fermezza rispetto alla questione e anche in estate continueranno a chiedere 30 milioni di euro per il cartellino del 22.

Milan ed altre pretendenti ne sono consapevoli ma la stessa Roma sa che, anche alla luce della situazione contrattuale di Zaniolo, una pretesa così importante potrebbe scoraggiare le pretendenti. I prossimi mesi saranno di riflessione e, dunque, potenzialmente decisivi per il futuro di un calciatore che è destinato a rappresentare un ex Roma che i tifosi ricorderanno in modo tutt’altro che piacevole.