Calciomercato Roma, verdetto ufficiale: colpo di scena Pinto, chance a sorpresa

Calciomercato Roma, le ultime notizie sul futuro di uno degli obiettivi dei giallorossi. Cosa è successo: scenario a sorpresa.

Da poche ore si è chiusa ufficialmente una sessione invernale di calciomercato nella quale la Roma ha provato ad agire con oculatezza, imbastendo pilastri importanti da alimentare nel corso delle prossime settimane.

A tenere banco in casa giallorossa è stato soprattutto il caso riguardante Nicolò Zaniolo, la cui cessione alla fine non si è concretizzata. Sebbene lo strappo con il giocatore sia ormai evidente e conclamato, il 22 resterà nella Capitale almeno fino alla prossima estate. Tanti i club della Premier League che hanno bussato alla porta della Roma per capire la fattibilità dell’operazione. Uno di questi, il Bournemouth, aveva anche trovato un accordo di massima con i capitolini. Zaniolo, però, ha prima declinato sul nascere l’offerta messa sul piatto dal club inglese, salvo poi ritornare sui sui passi ed aprire all’idea di uno sbarco in Premier League quando ormai le porte erano chiuse.

Nel frattempo Pinto aveva scandagliato il terreno alla ricerca di una soluzione intrigante per rimpolpare la propria batteria di esterni offensivi. Uno dei nomi finiti sul taccuino del GM della Roma è Ziyech.

Calciomercato Roma, respinto il ricorso del Psg per Ziyech

L’esterno offensivo del Chelsea aveva trovato l’accordo definitivo con il Psg, sbarcando anche a Parigi per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul suo contratto. Sul più bello, però, il suo trasferimento all’ombra della Tour Eiffel è saltato. I Blues, infatti, che nel frattempo erano impegnati a definire l’acquisto di Enzo Fernandez dal Benfica, avrebbero mandato ai parigini per tre volte le carte sbagliate.

La reazione furiosa del PSG aveva portato il club francese a presentare immediatamente ricorso alla Lega Calcio transalpino, affermando la legittimità del contratto depositato oltre il tempo massimo, e deprecando la mancanza di zelo dei Blues. La Lfp, però, ha respinto ufficialmente il rincorso dei parigini, con Ziyech che dunque sarà costretto a fare ritorno a Londra. L’operazione tra Chelsea e Psg era stata chiusa sulla base di un prestito secco, con l’ala marocchina che aveva spinto molto affinché fosse trovata la quadra definitiva. Staremo a vedere, dunque, se nei prossimi mesi il nome di Ziyech potrà ritornare ad essere accostato con una. certa insistenza anche alla Roma.