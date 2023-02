Mourinho choc, li porta via prima dell’intervallo

Mourinho choc, il tecnico portoghese prende una decisione inaspettata prima della fine del primo tempo. Tutti dentro lo spogliatoio

La Roma alla fine del primo tempo è sotto. E non ha giocato bene. Anche se c’è da rivedere quel fallo subito da Pellegrini proprio allo scadere della prima parte che però non è stato ritenuto da rigore. Ma resta il fatto che la prestazione non è stata delle miglior, tant’è che Mou ha preso una decisione incredibile.

A pochi minuti dalla fine del primo tempo infatti il tecnico portoghese, innervosito in panchina per la non prestazione della sua squadra, ha deciso di rientrare negli spogliatoio. Portandosi dietro tutto lo staff tecnico. Chissà adesso cosa sta succedendo nella pancia dell’Olimpico. Con un Mou inviperito per quello che i suoi giocatori hanno fatto. O per meglio dire non hanno fatto.