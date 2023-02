Mourinho: “La Roma fatica a giocare ogni 3 giorni”. E su Zaniolo…

Mourinho, il tecnico della Roma ha analizzato la sconfitta contro la Cremonese ai microfoni di Mediaset. E su Zaniolo…

“Complimenti alla Cremonese, è una Coppa che è strana, che aiuta le squadre che non erano in Serie A o che sono nella parte destra della classifica. Sono con merito in semifinale”. Ha esordito così, José Mourinho, ai microfoni di Mediaset, dopo la partita che la Roma ha perso e che ha buttato fuori i giallorossi dalla Coppa.

“Paghiamo un primo tempo orribile, di un livello basso. Anche se ci hanno puniti due errori, il primo inserito in un contesto il secondo individuale. Poi loro si sono difesi con tanta gente, con un poco di fortuna, anche perché potevamo fare un gol prima, saremmo potuti rientrare in partita. Ho imparato a guardare alla prossima. La nostra rosa fa fatica con le rotazioni e fa fatica a giocare tre partite in una settimana. Ma il primo tempo che abbiamo fatto merita la nostra eliminazione”.

Mourinho non commenta Zaniolo

“Il calcio è così. A Napoli meritavamo un altro risultato e per questo ho detto che ero orgoglioso. Oggi non posso dire questo. Dico solo che questa partita è finita, gli altri possono commentare ma il mio lavoro è quello di pensare al prossimo appuntamento”.

Mourinho poi si è soffermato sul fatto di aver girato molti giocatori. Spiegando che deve prendere delle scelte guardando a tutti gli impegni della Roma. Infine, una battuta su Zaniolo, che oggi ha mandato una lettera all’Ansa aprendo le porte alla “Famiglia Roma”. “La proprietà è stata chiara e non farò nessun tipo di battuta” ha chiuso.