Pagelle Roma-Cremonese 1-2, giallorossi fuori: non si salva nessuno

Pagelle Roma-Cremonese 1-2, disastro Kumbulla che è il peggiore in campo. Dybala s’accende a sprazzi. Ma in casa giallorossa non si salva davvero nessuno

Disfatta Roma. Che esce in casa contro la Cremonese davanti ad un Olimpico ancora una volta tutto esaurito. Una Roma nervosa, che cade sotto il fuoco amico. Sì, perché Kumbulla manda dal dischetto Dessers nel primo tempo, e Celik, nella ripresa, regala il raddoppio alla squadra di Ballardini. Insomma, tutto nero questa sera.

Una squadra, quella giallorossa, lontana parente da quella vista al Maradona contro il Napoli. Che sì, non c’è dubbio, nella ripresa ci ha provato quando Mourinho – ammonito pure lui – ha messo tutti gli attaccanti a disposizione. E ha creato anche qualcosa, ma con confusione. Prima la punizione di Dybala deviata dalla barriera uscita fuori di un soffio, poi l’errore di Smalling da pochi passi e poi anche il palo di Abraham, che poi era stato fermato per fuorigioco, ma che fuorigioco non c’era. Insomma, una serata da dimenticare, per tutti.

Nottata nera, nerissima, con un Mourinho nervoso anche per alcune scelte arbitrali che hanno lasciato a desiderare. Ma la sua Roma, stasera, non s’è mai presentata in campo. Un peccato. E la Cremonese va avanti con merito, regalandosi una semifinale di Coppa Italia storica e un doppio confronto con la Fiorentina che nel pomeriggio ha buttato fuori il Torino. Inutile, nel recupero, il gol di Belotti che non ha fatto nemmeno in tempo ad accendere le speranze.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 5,5; Ibanez 4, Kumbulla 3 (46′ Matic 5,5), Mancini 4 (46′ Smalling 5,5); Celik 3, Cristante 3,5 (46′ Zalewski 6), Tahirovic 4,5 (57′ Abraham 5,5), El Shaarawy 5,5; Pellegrini 4, Volpato 5 (46′ Dybala 6); Belotti 6.

Marcatori: 28′ Dessers (rig.); 49′ Celik (aut.), 94′ Belotti.

Note: Spettatori 60.657, tutto esaurito. Espulso Foti, secondo allenatore della Roma. Ammoniti: Rui Patricio, Mancini, Dessers, Aiwu, Ferrari, Sarr, Mourinho e Ballardini.