Roma-Cremonese, formazioni ufficiali: Belotti c’è, sorpresa a centrocampo

Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Mourinho e quelle di Ballardini in vista della gara di stasera all’Olimpico

Mourinho ha deciso, e rispettando le previsioni della vigilia contro la Cremonese di Ballardini che ha buttato fuori il Napoli ha deciso di fare poco turnover. Evidente, adesso, come l’obiettivo Coppa Italia sia diventato quasi primario per i giallorossi.

Insomma lo Special One non vuole nessun rischio e ha deciso di mandare in campo una squadra assai competitiva, una di quelle che può riuscire ad eliminare i lombardi che però sognano in grande dopo aver fatto il colpaccio, ai rigori, al Maradona contro il Napoli. Un impegno da non prendere sotto gamba, un impegno che la Roma ha ben focalizzato in mente, in una giornata particolare come questa che ha avuto anche la lettera di Zaniolo, che ha teso la mano alla “famiglia Roma” e ai Friedkin.

Roma-Cremonese

Ecco la formazioni ufficiali della sfida di questa sera all’Olimpico, con una sorpresa in mezzo al campo: gioca Tahirovic, che Mourinho ha deciso di lanciare dal primo minuto. Panchina per Wijnaldum, un piccolo passo verso il rientro in campo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Celik, Cristante, Tahirovic, El Shaarawy; Pellegrini, Volpato; Belotti.

CREMONESE (3-5-2): Sarr, Aiwu, Ferrari, Bianchetti; Ghiglione, Castagnetti, Meité, Pickel, Tsatdjout, Afena Gyan, Dessers.