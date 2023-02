Zaniolo porta la Roma in Tribunale: spunta la prima data

Zaniolo-Roma e causa in Tribunale: gli ultimi aggiornamenti su quella che potrebbe essere l’ancora più infelice evoluzione dello scenario.

A mercato ormai ufficialmente concluso, si può asserire che lo scenario generato dal 22 di Mourinho ha generato problematiche e difficoltà a tutte le componenti coinvolte, compreso lo stesso calciatore. La situazione legata a quest’ultimo è appare ad oggi chiarissima, con un addio che sembrerebbe essere stato solo rimandato e un rapporto tra le parti irrimediabilmente incrinatosi.

Un po’come accade in ogni momento della nostra vita, è giusto che tutti si prendano le proprie responsabilità, a partire dallo stesso Zaniolo che, dopo i fischi di Roma-Genoa, ha preso una posizione fissa e ferma basata sulla sua volontà di lasciare il club e non indossare più la maglia giallorossa. Lo stesso Mourinho, nel corso di queste settimane, ha aiutato a fare chiarezza, parlando esplicitamente della vicenda alla vigilia della trasferta di Napoli, esattamente una settimana dopo aver avuto un approccio più diplomatico alla vexata quaestio.

Roma in Tribunale per il caso Zaniolo: la ricostruzione de “Il Messaggero”

Ciò che interessa però maggiormente i tifosi è come sempre il bene della Roma e, dunque, gli strascichi che questa situazione potrebbe generare tra le fila capitoline. Ad oggi, Zaniolo è un tesserato giallorosso ma resta un separato in casa circa il quale, dopo l’impossibilità di vederlo partire, la società ha preso una posizione ben precisa.

In attesa di comprendere quelle che saranno le prossime tappe del suo futuro e ricordando la fermezza dei Friedkin rispetto a tale situazione, non sfugga quanto descritto in queste ore da “Il Messaggero”. Come si legge sulle colonne del quotidiano, infatti, ci sarebbe sullo sfondo l’ipotesi di un contenzioso legale, con la famiglia che potrebbe scatenare una battaglia contro la Roma. I motivi, secondo i genitori di Nicolò, sarebbero da ricercarsi nel massacro mediatico generato dal modus operandi del club nel corso di questi giorni.

La parte offesa avrebbe già contattato un pool di avvocati che affronterà la questione con la finalità di tutelare il calciatore, reduce, nella sua ottica, di pressioni psicologiche. Queste rappresenteranno alcune dei capi di accusa che potrebbero essere mossi verso la società e che avrebbero generato l’attenzione anche dell’Assocalciatori, il cui Presidente Calcagno starebbe seguendo con attenzione la vicenda.

L’entourage ha in questa fase collato un fascicolo contenente il resoconto dei recenti avvenimenti e che sarà oggetto di discussione per un contrattacco che sembrerebbe essere previsto per i prossimi giorni, dopo la conferenza stampa di Tiago Pinto legata alla conclusione del calciomercato.