Probabili formazioni Roma-Cremonese: cinque cambi e due big in panchina

Roma-Cremonese, le possibili scelte di Mourinho e Ballardini per la delicata quanto importante gara di questa sera.

A tre giorni di distanza dalla sconfitta con il Napoli, i giallorossi scendono nuovamente in campo, per una gara certamente meno altisonante sulla carta ma sottintendente un valore forse anche più importante rispetto alla trasferta campana. Quest’ultima ha restituito consapevolezza e fiducia agli uomini di Mourinho, distintisi per una gara più che nobile contro la candidata principale (e forse unica) alla vittoria dello scudetto.

Lungi dall’accontentarsi della sola prestazione, lo stesso mister ha evidenziato la felice resa di El Shaarawy e colleghi nel delicato stadio avversario, postando pochi minuti dopo il gol di Simeone una fotografia dall’intento e didascalia chiarissime. Bisogna continuare a perseguire questa strada, facendo gruppo e isolandosi dalle non poche distrazioni che potrebbero giungere in questa fase, legate al caso Zaniolo e non solo. A calciomercato concluso, l’attenzione dovrà essere rivolta adesso unicamente alle questioni di campo e ad una parentesi stagionale non poco ricca di eventi e impegni.

Roma-Cremonese, le probabili scelte di Mourinho e Ballardini

Come dicevamo, la Roma è quest’oggi attesa dalla delicata trasferta contro la Cremonese, affrontata fin qui una sola volta in campionato, in occasione della prima partita casalinga del campionato. Sconfitta di misura per 1-0, l’allora squadra di Alvini aveva dimostrato di poter mettere in difficoltà i giallorossi, consapevoli di non dover snobbare in alcun modo l’insidia grigiorossa.

Questo soprattutto alla luce del recente cambio in panchina, con l’approdo del ‘traghettatore’ per eccellenza, Davide Ballardini. Chiamato nella speranza di emulare salvezza iconiche come quelle liguri, l’ex Genoa ha esordito con il colpaccio in casa del Napoli, battuto ai rigori due settimane fa in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. Roma e Mourinho avvisati, dunque, in vista di una partita che destinerà una delle due squadre alle semifinali di Coppa Italia, dove si incontrerà una tra Fiorentina e Torino.

In attesa del responso del prato verde e memori delle diverse defezioni successive alla gara con il Napoli, riportiamo di seguito le probabili scelte di Mou e di Ballardini. Il primo terrà conto della nobiltà dell’impegno senza però dimenticare l’importanza di creare una felice alternanza in vista dei prossimi impegni.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Belotti

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Ferrari, Vazquez; Ghiglione, Meité, Pickel, Castagnetti, Valeri; Felix, Okereke

Smalling e Pellegrini verso la panchina, dunque, con cinque nuovi nomi rispetto ai titolari di domenica sera. La partita sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.