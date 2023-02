Zaniolo, Pinto non si espone: “Abbiamo bisogno di tempo”

Zaniolo, prima della partita contro la Cremonese ha parlato Pinto. Che ovviamente ha risposto alle domande su Nicolò

Tiene ancora banco la questione Zaniolo. E ovviamente una domanda, prima della partita contro la Cremonese, l’hanno fatta anche i cronisti di Mediaset a Pinto. E a precisa domanda, se ci sono i margini per un possibile recupero, il gm ha riposto: “Anche io ho parlato di Nicolò negli ultimi giorni, oggi non è il momento. Vogliamo andare in semifinale, siamo concentrati su questo. Al momento giusto ne parlerò.

Poi a Pinto è stata fatta una domanda sul rapporto di Zaniolo con i compagni. E Pinto ha detto: “Capisco la curiosità ma è normale che il club ha bisogno di prendersi un paio di giorni di tempo per parlare su questo tema. Adesso non posso dire di più”.

Infine anche una battuta sul mercato appena concluso: “Abbiamo fatto il possibile. Sicuramente non sono contento come quest’estate”.