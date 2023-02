Calciomercato Roma, Pinto sfida Inzaghi: contatti confermati

Il general manager della Roma ha deciso di mettere il bastone tra le ruote al tecnico nerazzurro per un colpo di calciomercato

Il calciomercato si è concluso da poco con la Roma che ha completato solo due affari in queste settimane. Negli ultimi giorni delle trattative invernali è arrivato Diego Llorente dal Leeds per completare e rinforzare il reparto arretrato dei giallorossi. Lo spagnolo è arrivato a titolo definitivo dal club inglese, che era in corsa per Zaniolo. L’attaccante numero 22 ha infiammato le ultime settimane di gennaio chiedendo la cessione alla società.

L’attaccante, infatti, aveva deciso di lasciare la Capitale per cercare fortuna altrove. Il primo club che è stato vicino ad acquistarlo è stato il Milan, che aveva raggiunto l’accordo con il giocatore. Poi l’affare è saltato a causa dell’offerta del Bournemouth, che è stato l’unico club ad accontentare le offerte dei giallorossi. Gli inglesi, però, hanno incassato il no del giocatore e per questo hanno deciso di virare su Traore del Sassuolo. Nel finale di calciomercato, poi, Nicolò aveva aperto a qualsiasi proposta, ma nessuna squadra interessata ha presentato un’offerta che accontentasse la Roma.

Per migliorare l’attacco è stato preso Ola Solbakken, approdato alla Roma nei primi giorni di gennaio. Il Bodo/Glimt aveva deciso di non concedere il nulla osta al giocatore, che ha dovuto attendere la scadenza del contratto. Per il centrocampo, infine, non sono stati fatti passi in avanti per prendere nuovi rinforzi, visto anche l’imminente ritorno a disposizione di Georginio Wijnaldum. La Roma, però, ha fatto capolino su un talentino straniero.

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Yildiz

Si tratta di Tughan Yildiz, centrocampista del Bursaspor che milita nella terza divisione turca. Il mediano è un classe 2006 ed è molto giovane, lasciando presagire un bel futuro per lui.

Come riporta memleket.com, il presidente del club turco ha parlato alla stampa per parlare proprio del diciassettenne, finito nel mirino della Roma e dell’Inter. I due club hanno inviato una lettera al club per dimostrare il loro interesse. Questo ha fatto piacere al numero uno del Bursaspor, che ha intenzione di trasformare il club in una bella realtà della nazione.