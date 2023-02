Zaniolo alla Lazio, tradimento ad alta quota: stanno dando i numeri

Spunta anche l’ipotesi Lazio per Nicolò Zaniolo, si stanno dando i numeri sul futuro del jolly offensivo. Il clamoroso tradimento viaggia ad alta quota

Il calciomercato invernale in casa Roma non ha risolto la questione legata a Nicolò Zaniolo. Il numero 22, dopo la rottura con i vertici tecnico societari giallorossi, ora rischia di vivere la seconda metà di stagione da separato in casa. L’ultima apparizione in campo rischia di essere quella contro il Genoa negli ottavi di Coppa Italia, e ad alta quota spunta anche il tradimento clamoroso che lo vedrebbe vestire la maglia della Lazio.

Le vie del calciomercato si sa, sono infinite, ma a volte si rischia di perdere la bussola. Gli addetti ai lavori continuano a seguire con attenzione la situazione legata al numero 22 giallorosso, che ieri ha rotto il silenzio sulla questione addio in casa Roma. L’unica offerta che avrebbe accontentato le richieste economiche dei giallorossi era arrivata dalla Premier League, ma il primo rifiuto del calciatore ha visto il Bournemouth virare con decisione sul profilo di Traorè, prelevato dal Sassuolo. Ora, secondo quanto emerge dai bookmakers, il futuro in Inghilterra potrebbe tornare d’attualità per Zaniolo in vista di giugno. Ma secondo gli scommettitori le piste più calde sono due: il Milan di Pioli e la Juventus di Massimiliano Allegri in Serie A, e non finisce qui.

Futuro Zaniolo, non solo Juve e Milan: in quota anche il tradimento alla Lazio

Secondo gli analisti di Snai un passaggio estivo di Zaniolo al Milan è l’opzione più concreta, quotata a 2.50. Il passaggio alla Juventus viene quotato a 3.50, più dietro il ritorno all’Inter che tocca quota 7.50. Stessa quota per un approdo al Tottenham di Antonio Conte, mentre spunta anche l’ipotesi del clamoroso tradimento con la Lazio di Sarri.

Altre piste in Inghilterra vengono quotate a 10, come l’Arsenal o il West Ham. Ma la pista più sconvolgente è quella che vedrebbe il numero 22 della Roma approdare alla corte della Lazio di Maurizio Sarri. Il tradimento clamoroso è quotato a 15. Uno scenario che appare davvero folle agli occhi dei tifosi giallorossi e non solo, in questo caso possiamo dirlo: sul futuro di Zaniolo si stanno dando i numeri.