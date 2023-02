Mourinho, la panchina social ora traballa: “Come Garcia e Fonseca”

Mourinho nel mirino, anche lo Special One sul banco degli imputati dopo la sconfitta di ieri sera. I social non perdonano

La sconfitta di ieri ai romanisti ha fatto male. E anche molto. Tant’è che pure questa mattina sui social i commenti si sprecano. E nel mirino, oltre Kumbulla, così come vi abbiamo raccontato alla fine del primo tempo di ieri, c’è finito anche Mourinho che a detta di tutti ha sbagliato le scelte.

Ovvio che col senno di poi siamo tutti bravi. Ma oltre la formazione mandata in campo dallo Special One a nessuno è andati giù l’atteggiamento della Roma. Una squadra che avrebbe potuto volare in semifinale di Coppa Italia contro l’ultima in classifica della Serie A che mai prima di ieri aveva vinto una partita dentro i novanta minuti in tutta la stagione. Bene, una nottata tragica per la Roma e per i tifosi della Roma. Che stamattina si leccano ancora le ferite.

Mourinho nel mirino, i tifosi sui social non perdonano

E come detto anche lo Special One, che alla fine del match ha spiegato che la sua squadra “non ha la forza per giocare ogni 3 giorni” è finito nel mirino dei tifosi giallorossi. Che non gli perdonano nulla perché si pregustavano la semifinale contro la Fiorentina.

Tanti i commenti negativi, tanti quelli che pensano che sia lui il primo colpevole ieri sera. E anche il fatto di essere andato via prima nello spogliatoio, quando mancavano pochi minuti alla fine del fischio finale del primo tempo, è un elemento di discussione. Ma adesso, ovviamente, c’è da pensare al prossimo impegno, quello in campionato contro l’Empoli. Sperando sabato di vivere qualcosa di diverso.

Il problema è uno.

Non puoi pretendere che il turnover paghi quando fai giocare calciatori che non giocano da mesi e senza la minima idea sul come stare o che fare in campo.

L’era dei motivatori è finita, o si allena con idee o si è spacciati #Mourinho #Romacremonese #CoppaItalia — Giacomo Gaboardi (@Gabogaboardi) February 2, 2023

Adesso però basta ancora esaltare #Mourinho e questa squadra. Ieri sera è un tradimento che non ci aspettavamo. Basta esaltare “sconfitte a testa alta” o vittorie con ultime in classifica in campionato. Considerare la verità: NON sono all’altezza, nessuno. #RomaCremonese — ErGatto_brizzolato (@erGatto_Infame) February 2, 2023