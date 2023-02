Roma, “Ecco cosa ha sbagliato Mourinho”: la sentenza arriva in diretta

Roma, “Ecco cosa ha sbagliato Mourinho”: tiene banco l’eliminazione dei giallorossi in Coppa Italia. La sentenza arrivain diretta

Tiene banco la sconfitta di ieri contro la Cremonese. Tiene banco anche nelle radio romane. La delusione è grande dentro la Roma, e anche tra i tifosi, che speravano ovviamente in una nottata diversa, completamente diversa, da quella che è andata in scena all’Olimpico.

Ma chi ha deluso di più? Non solo chi è sceso in campo, ma anche Mourinho con le sue scelte è al centro delle critiche. Un pensiero sulla situazione lo ha espresso Furio Focolari, intervenuto questa mattina sulle frequenze di Radio Radio. Ecco quello che ha detto.

Roma, il pensiero di Focolari su Mourinho

“Mourinho non ha sbagliato la formazione ma l’approccio. Ha detto che il primo tempo è stato brutto ma secondo me nemmeno il secondo è stato bellissimo. Solamente perché in campo ha messo tutti gli attaccanti non si può dire che la Roma abbia giocato bene. La Roma ha giocato male, male male. E questa è una sconfitta grave”.

Poi, Focolari, aggiunge: “Per come la vedo io forse è meglio così, perché a differenza di quello che dicevano alcuni il quarto posto è assai più importante della Coppa Italia, anche se gli stessi adesso cambieranno pensiero. Voglio anche dire una cosa: per me alla Roma ha fatto male festeggiare la sconfitta contro il Napoli. Un segno di debolezza. E poi tutti i nodi vengono al pettine”. Infine un pensiero su Mancini: “Perché quel nervosismo? Quel comportamento fa male a tutta la squadra. Poi nel primo tempo è stato fortunato che l’arbitro non lo ha visto. Ma perché bisogna comportarsi in quel modo”.