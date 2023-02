Roma-Empoli, ufficiale la designazione arbitrale: Var da brividi

Sono state diramate le designazioni ufficiali per la sfida tra Roma ed Empoli di sabato pomeriggio. La scelta al VAR evoca brutti ricordi per Mou

La Roma è reduce dalla dolorosa sconfitta interna contro la Cremonese. La squadra allenata da Ballardini, fanalino di coda della Serie A, ieri sera ha eliminato i giallorossi dai quarti di finale della Coppa Italia. Ora sarà fondamentale reagire prontamente, sabato pomeriggio arriva l’Empoli allo stadio Olimpico. Ecco la designazione arbitrale scelta per la gara, Var da brividi per José Mourinho in vista della seconda giornata del girone di ritorno.

La squadra giallorossa deve reagire subito dalla batosta accusata in Coppa Italia. La Roma saluta i quarti di finale dopo una prova opaca, permettendo alla modesta Cremonese di raggiungere una storica semifinale. Ora sarà fondamentale ritrovare compattezza e risultato in campionato, l’occasione è fissata a sabato pomeriggio. Per la ventunesima giornata di campionato la squadra allenata da José Mourinho ospiterà allo stadio Olimpico l’Empoli di Paolo Zanetti. Sono state diramate le designazioni arbitrali ufficiali per la sfida interna dei giallorossi, la scelta al Var evoca brutti ricordi per lo Special One.

Roma-Empoli, la designazione arbitrale: esordio per Dionisi, al Var c’è Maresca

L’allenatore della Roma ieri non ha parlato della direzione di gara contro la Cremonese, anche se non sono mancati episodi alquanto dubbi. In occasione della sfida tra i giallorossi e la squadra toscana è stata diramata la designazione arbitrale, c’è l’esordio con la Roma per l’arbitro Federico Dionisi. Mentre la scelta al Var porta il nome di Fabio Maresca, col quale non sono mancati episodi di contestazione e frizione col tecnico giallorosso.

Il direttore della gara sarà dunque Federico Dionisi, alla prima volta con la Roma. L’arbitro della sezione de L’Aquila esordirà con i giallorossi nella sfida all’Empoli di questo sabato. La scelta al Var invece evoca brutti ricordi per José Mourinho, che si è reso protagonista di più di uno scontro con Fabio Maresca. Il fischietto della sezione di Napoli aveva diretto la sfida dello scorso anno tra Roma e Milan all’Olimpico, dove non mancarono episodi di contestazione giallorossa. Quest’anno invece diresse Udinese-Roma, con l’ammonizione di Dybala che fece arrabbiare Mou.