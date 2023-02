Roma-Cremonese, Mediaset “incastra” l’arbitro con la foto sfuggita al VAR

Roma-Cremonese, Mediaset incastra Fabbri con un’immagine sfuggita alla tecnologia. La sentenza sul tocco su Pellegrini

La Roma ha perso. Con merito. Perché la Cremonese ha fatto meglio e perché i giallorossi praticamente non sono mai scesi in campo. Ma c’è un errore che alla fine del primo tempo avrebbe potuto dare un senso diverso alla partita. Quel fallo subito da Pellegrini che Fabbri non ha nemmeno rivisto al Var.

Durante la moviola di Mediaset ad analizzare l’episodio ci ha pensato Bergonzi, che dopo aver fatto rivedere le immagini, con una che è sfuggita probabilmente anche al Var, ha sentenziato così: “Per me ci potevano essere gli estremi per assegnare il calcio di rigore nei minuti finali di primo tempo su Pellegrini”. Un episodio contro la Roma che avrebbe sicuramente potuto regalare una seconda parte di gara diversa.