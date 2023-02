Zaniolo e la lettera aperta di ieri: i Friedkin indifferenti alle parole del giocatore. E anche i tifosi hanno lanciato un messaggio

Quella di ieri poteva essere una serata diversa, con una semifinale di Coppa Italia conquistata, e con un riavvicinamento con Zaniolo che nel tardo pomeriggio aveva deciso di mandare una lettera all’Ansa tendendo la mano alla Roma. Invece è arrivata una cocente sconfitta, con una prestazione inguardabile, e anche i Friedkin almeno per ora sono rimasti indifferenti a quanto scritto dal numero 22.

A rivelare lo stato d’animo della proprietà ci ha pensato il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, che svela con Dan e Ryan non abbiano di certo fatto i salti di gioia nel lettere le righe di Zaniolo. Indifferenza è lo stato d’animo degli americani, che sono rimasti profondamenti delusi dal comportamento del giocatore nei confronti del Bournemouth di Bill Foley, che il texano conosce e con il quale all’inizio della trattativa per Zaniolo ci sono stati dei contatti diretti. Non solo in questo caso per aver rifiutato la destinazione, ma soprattutto per non essersi presentato all’incontro con la dirigenza.

Zaniolo, il messaggio della Sud

Nessuna apertura quindi, e anche la Sud ieri sera ha esposto uno striscione che è evidentemente era indirizzato a Zaniolo: “Per noi indossare quella maglia vuole dire onorarla, per noi baciare quella maglia significa non tradirla. L’AS Rima è sacra”. Un messaggio nemmeno tanto velato.

Al momento, insomma, tutto fermo a ieri pomeriggio, con Zaniolo che oggi si ripresenterà a Trigoria per allenarsi. Nemmeno Mourinho alla fine della gara contro la Cremonese ha voluto commentare la situazione: “La proprietà è stata chiara” ha detto lo Special One. Sì, assai chiara, visto che per ora il 22 rimane fuori dal progetto tecnico. Si vedrà tra un paio di giorni se ci saranno dei cambi in corsa.