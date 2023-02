Calciomercato Roma, assalto in estate: bastano 10 milioni

Il calciomercato invernale si è appena concluso, ma la Roma come le altre squadre comincia a pensare a quello che ci sarà in estate

La Roma ha concluso la finestra invernale di campionato con l’acquisto di Diego Llorente. Il difensore centrale arriva dal Leeds per andare a completare il reparto arretrato di José Mourinho, che chiede dall’estate un rinforzo proprio per le retrovie. Con la difesa a tre, infatti, i centrali in rosa devono essere almeno cinque per poter essere sicuri e non correre rischi in caso di infortuni o squalifiche. Fino ad ora, i giallorossi si sono affidati a Gianluca Mancini, Chris Smalling e Roger Ibanez a cui si aggiunge solo Marash Kumbulla.

Una situazione che non piaceva all’allenatore portoghese, che finalmente ha ottenuto il suo innesto dal general manager. Ora nei piani del tecnico originario di Setubal c’è di vendere Zaniolo e sostituire la situazione sulle fasce. Nicolò ha rotto nelle ultime settimane con la società e per questo motivo la Roma vuole cederlo. Per ora, però, il numero 22 resterà fuori squadra fino alla prossima decisione dell’allenatore.

L’altra questione che sembra si stia risolvendo da sola è quella di Rick Karsdorp, anche lui finito fuori dalle gerarchie della società dopo le parole di Mourinho in seguito al pareggio col Sassuolo. L’olandese piano piano sta riguadagnando la fiducia dell’allenatore e sta rientrando nei suoi piani, ma intanto Tiago Pinto ha messo nel mirino diversi sostituti anche in vista dell’estate.

Calciomercato Roma, il Borussia Dortmund insiste per Fresneda

Uno dei profili che interessa di più è quello di Ivan Fresneda, terzino destro del Valladolid. L’esterno ha attirato l’attenzione di diversi big club tra cui la Roma, ma anche il Borussia Dortmund.

Come riporta Ruhr Nachrichten, i gialloneri hanno già cercato di prendere il giocatore in questa finestra invernale di calciomercato, ma i loro tentativi sono stati rispediti al mittente. Il club tedesco però è pronto a tornare all’assalto con un’offerta estiva per prendere il giocatore, il cui cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro.