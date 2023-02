Calciomercato, game over per Roma e Juventus: accordo immediato

Calciomercato Roma, dalla Spagna trapelano ulteriori novità in merito alla definizione della possibile trattativa per il difensore: cosa sta succedendo.

La sconfitta patita in Coppa Italia contro la Cremonese è stata una brutta battuta d’arresto per la compagine giallorossa, alla quale la Roma di Mourinho dovrà prontamente reagire. L’eliminazione contro gli uomini di Ballardini si è materializzata al termine di un filotto di risultati e di prestazioni convincenti che non erano affatto passati inosservati.

Ad estromettere i capitolini dalle semifinali di Coppa Italia sono state anche e soprattutto delle clamorose ingenuità a livello difensivo, che hanno spalancato la strada all’incedere della Cremonese. Oltre all’autogol di Celik, infatti, l’errore di Kumbulla ha aperto le porte al contropiede che Dessers ha sfruttato facendosi atterrare da Rui Patricio e battendo l’estremo difensore portoghese dagli undici metri. Situazioni che andranno chiaramente evitate nel corso delle prossime apparizioni ufficiali.

La finestra invernale di calciomercato, intanto, si è chiusa da poco, con Tiago Pinto che sta già scandagliando il terreno alla ricerca di occasioni intriganti da capitalizzare. Tra i tanti reparti sotto la lente d’ingrandimento del GM della Roma c’è ovviamente anche la difesa.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: accordo N’Dicka-Barcellona

Uno dei nomi accostati con una certa insistenza ai giallorossi nelle ultime finestre di calciomercato è quello di Evan N’Dicka. Il centrale francese dell’Eintracht Francoforte è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023. Il transalpino ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa pronti a darsi battaglia per mettere le mani su uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico francese.

In Serie A, N’Dicka è stato sondato anche da Roma, Juventus, Milan, Napoli ed Inter. Apprezzato moltissimo anche in Premier League, il rebus legato alla sua prossima squadra sarebbe però ad un passo dall’essere risolto.

Come riferito da todofichajes.com, infatti, N’Dicka avrebbe già trovato un accordo di massima con il Barcellona. I blaugrana, infatti, alla ricerca di un innesto con cui puntellare la propria batteria di centrali, avrebbe affondato il colpo per il classe ’99 dell’Eintracht, con cui sarebbe stato già trovato un accordo di massima. Indiscrezione che, se confermata, potrebbe rivelarsi fatale per i club italiani.