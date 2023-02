Calciomercato Roma, Ziyech come CR7: ribaltone e clausola decisiva

Calciomercato Roma, nuovo scenario a sorpresa. Spunta la clausola che può cambiare tutto, gli ultimi aggiornamenti.

Quello da poco conclusosi è stato un mese di gennaio ricco di eventi in casa Roma, alla luce delle diverse questioni che hanno tenuto non poco impegnato Tiago Pinto. Ammorbiditasi la questione Karsodrp e spente le tante voci relative alla possibilità di vedere José Mourinho sulla panchina di una Nazionale, una delle vicende più importanti ha certamente toccato Nicolò Zaniolo, il cui futuro all’ombra del Colosseo si è incrinato in modo quasi improvviso.

La descrizione della vicenda è stata condotta magistralmente dallo stesso José Mourinho che, dopo i toni diplomatici e distensivi successivi alla gara con lo Spezia ha lasciato intendere come l’anelito del calciatore fosse ormai da tempo quello di cambiare casacca. Immediata la reazione della società, intervenuta al fine di accontentare il 22, rispettando però al contempo la propria visione economica.

Calciomercato Roma, clausola Ziyech e futuro in Arabia Saudita: le ultime

Nessun cedimento, dunque, da parte di Pinto e colleghi, fermi nel rinunciare alle diverse offerte recapitate non soddisfacenti alcuni paletti fondamentali e riguardanti prezzo e modalità di acquisto. Zaniolo sarebbe partito solo per un’offerta di almeno 30 milioni di euro e con formule che ne garantissero la sicura sortita.

Quanto accaduto col Bournemouth è poi cosa altrettanto nota, matrice di una netta presa di posizione da parte dei Friedkin e che, ad oggi, sembra collocare nel corpo dei relegati giallorossi un giocatore vantante fino a poco fa un’indiscutibile centralità. A interessare quei giorni sono state anche le voci circa i papabili sostituti del 22, tra i quali è emerso anche il nome di Hakim Ziyech.

Sondato insieme a Deulofeu, l’ex Ajax sembrava a fine mercato destinato al PSG. A bloccare il tutto è stata la ben discussa e analizzata questione burocratica che ha impedito di concretizzare l’affare nel rispetto dei tempi tecnici, lasciando il marocchino alla corte di Potter. Stando a quanto riferito in esclusiva da Le10Sport.com, non è da escludersi che il calciatore possa volare in questi giorni in Arabia Saudita, laddove il mercato si concluderà l’otto febbraio.

Ziyech sembra aperto di fronte a tale ipotesi e la decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore: fondamentale potrebbe essere l’inserimento di una clausola che, per qualsiasi evenienza, ne garantisca un ritorno nel nostro continente. Uno scenario molto simile a quello sottinteso al passaggio di Cristiano Ronaldo nel ricco campionato saudita.