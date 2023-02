Calciomercato Roma, scherzetto Monchi: nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, il Siviglia potrebbe sparigliare le carte preparando il blitz a stretto giro di posta: lo scenario dalla Spagna.

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa con una Roma che ha provato a gettare basi concrete in vista di possibili futuri affari. La partenza di Vina in direzione Bournemouth è stata l’anticamera dell’approdo in giallorosso di Llorente, anche se Pinto potrebbe essere costretto ad optare per un vero e proprio restyling della linea arretrata.

In estate, ad esempio, non è affatto da escludere un eventuale addio di Kumbulla, che tra l’altro contro la Cremonese si è reso protagonista di una clamorosa ingenuità che ha consentito alla compagine di Ballardini di passare in vantaggio. L’albanese ha diversi estimatori in Serie A e nel caso in cui i giallorossi dovessero ridimensionare le proprie richieste, potrebbe partire. Da approfondire poi il dossier legato a Chris Smalling, per il cui rinnovo filtra comunque ottimismo. L’inglese rappresenta il vero punto di riferimento del pacchetto arretrato: un totem dentro e fuori dal campo a cui Mourinho non intende affatto rinunciare. Allo stesso tempo, però, si potrebbero schiudere altri tipi di occasioni per rinforzare il reparto.

Calciomercato Roma, il Siviglia fa sul serio per Nacho

Uno dei nomi accostati con una certa insistenza alla Roma è quello di Nacho, in uscita dal Real Madrid. Il difensore spagnolo è legato ai Blancos da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. A dispetto dei segnali d’apertura lanciati da Ancelotti, sembra piuttosto difficile che le parti possano trovare un accordo definitivo. Ecco perché – salvo clamorosi colpi di scena – nel corso delle prossime settimane potrebbe consumarsi un lento ed inesorabile addio.

L’iberico ha diversi estimatori in Liga, con il Siviglia che osserva la situazione con particolare interesse. Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, infatti, gli andalusi potrebbero entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo da un momento all’altro per bruciare la concorrenza e regalarsi un innesto importante per completare il reparto. Il calciatore non ha chiuso la porta agli iberici. Seguiranno dunque aggiornamenti.