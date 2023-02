Calciomercato Roma, opzione Pinto: colpo a zero in Serie A

Calciomercato Roma, Pinto prenota il colpo a zero in Serie A: ma tutto dipende dall’opzione. Ecco quello che potrebbe succedere in estate

Nell’ultimo giorno di mercato la Roma ci ha provato. Sperando ovviamente in quello che poteva essere un colpo last minute soprattutto in caso di uscita di Zaniolo. Pinto però, appunto per il fatto che Nicolò non sia stato ceduto, si è fermato. Ma non è detto che non ci possa riprovare la prossima estate.

Il colpo in canna la Roma ce lo ha in Serie A. Per il reparto avanzato ovviamente. Un possibile colpo a parametro zero, visto che non si può parlare d’altro in questo periodo. A meno che, ovviamente, non ci sono delle uscite che possono aiutare la situazione. Ma senza entrate come sappiamo i soldi non ci sono, ed è per questo che il gm si deve muovere con accortezza, cercando di prendere quei giocatori che vanno in scadenza e che possono così firmare senza versare nemmeno un euro per il cartellino. Uno di questi per l’anno prossimo potrebbe essere il colombiano Muriel dell’Atalanta.

Calciomercato Roma, non tramonta l’idea Muriel

Come detto Pinto ha sondato il terreno, anche perché Muriel al momento con Gasperini è praticamente l’ultima scelta, superato anche dal talento Hojlund, diventato titolare tra i nerazzurri. Non è felice quel giocatore che nel corso degli scorsi anni ha spaccato diverse partite quando entrava dalla panchina, e il suo nome a Pinto, secondo quanto riportato da calciomercato.com, lo avrebbe fatto proprio Mourinho.

Non se n’è fatto nulla, come sappiamo, ma in estate le cose potrebbero cambiare soprattutto se l’Atalanta non dovesse sfruttare quell’opzione per il rinnovo annuale. Al momento però le sensazioni non sono positive sotto questo aspetto, con un addio che appare quasi scontato. E la Roma su Muriel potrebbe puntarci. Uno che conosce il campionato, che non ha bisogno di ambientamento e che quando sta bene è in grado di fare la differenza. A zero è un affare.