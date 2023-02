Dalla Juventus al Milan: promessa mantenuta, manca solo la firma

Dalla Juventus al Milan, hanno mantenuto la promessa e avviato la trattativa per il rinnovo. Manca solamente la firma

La promessa la mantengono. Nonostante qualcuno e anche giustamente pensasse che dopo i molteplici arrivi della sessione di mercato invernale, si potessero tirare indietro. E invece, a quanto pare, secondo le informazioni di 90min.com, il Chelsea è pronto a fare un altro sforzo economico. Immediato. Perché la trattativa sarebbe già stata avviata.

Ci è rimasto sicuramente male Mason Mount, elemento dalle indiscusse qualità tecniche e tattiche, quando ha visto che la proprietà dei Blues ha cominciato a spendere soldi a destra e sinistra come se non ci fosse un domani per rinforzare la rosa di Potter. Un Potter che ieri in conferenza stampa, in vista della gara di stasera contro il Fulham, ha chiaramente detto di trovarsi in imbarazzo visti tutti i giocatori in rosa che non può nemmeno convocare tutti. Una situazione come detto prima dettata dagli innesti che gli inglesi hanno fatto in questa sessione di mercato per cercare di rientrare in corsa per un posto Champions League nella prossima stagione. O magari per cercare di vincerla subito quella Champions. A Mount, in poche parole, è stata fatta una promessa: appena si sarebbe chiusa la finestra di mercato sarebbero iniziate le trattative per il rinnovo. E così sarà.

Dalla Juventus al Milan, Mount l’ultima bandiera

Cresciuto a Londra, con la maglia del Chelsea addosso, Mount che ha un contratto in scadenza nel 2024 potrebbe essere una delle ultime bandiere del calcio moderno. Non ha nessuna intenzione di andare via e il club è disposto a farlo diventare uno dei giocatori più pagati per blindarlo.

Alla faccia in questo caso di Juventus e Milan, che ci hanno pensato nel corso di questo tempo, e che speravano il giocatore potesse andare ad un solo anno di scadenza per tentare un assalto la prossima estate. Così, è evidente, non sarà. Anche perché, e questo è da ribadirlo, Mount non ha mai manifestato l’interesse di andare via. Ovvio che il suo ruolo al momento potrebbe essere dietro le quinte per vai dei diversi acquisti, ma uno come lui in qualunque squadra più fare la differenza e questo i Blues lo sanno bene. Ecco perché i lavori sono già partiti. Con Juve e Milan che in questo caso, anzi come sta succedendo spesso nelle ultime sessioni di trattative, che resteranno col cerino in mano.