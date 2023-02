La Juventus ancora nell’occhio del ciclone a causa della penalizzazione dovuta al caso plusvalenze, ecco cosa sta succedendo ai bianconeri

Sembra ormai passata un’eternità dal giorno in cui è iniziata l’operazione Prisma, portata avanti dalla guardia di finanza e che ha visto coinvolta la Juventus. Il primo di alcuni interventi della finanza avvenne proprio nelle sedi di Roma e Torino dei bianconeri, ma nessuno avrebbe immaginato l’esito delle indagini.

Solo pochi mesi dopo arrivarono le dimissioni dell’intero CDA juventino, quel giorno lasciò addirittura Agnelli, cosa che in un primo momento diede subito l’impressione di un’ammissione di colpa, ma poi arrivarono le prime condanne.

-15 punti di penalità per la squadra di Max Allegri, che dopo la sconfitta casalinga contro il Monza è arrivato addirittura a parlare di salvezza. Tuttavia la sentenza non è definitiva, in appello quei 15 punti di penalità potrebbero essere confermati o totalmente revocati nel caso non si riconosca la colpevolezza della Juventus.

Nessuno sconto dunque, ma per ora resta la penalità in classifica. Proprio su questo caso è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it il giornalista Lorenzo Vendemiale, ecco le sue parole.

Juventus e caso plusvalenze: “Da Abodi solo parole a sproposito”

Il giornalista del “Fatto Quotidiano” Lorenzo Vendemiale ha parlato a lungo nel suo intervento ai microfoni di calciomercato.it durante la trasmissione TVPLAY in onda su Twitch, parlando di Juventus e del ministro dello sport Andrea Abodi:

“Voglio sperare siano solo parole a sproposito e lo credo anche, mi riferisco sia ad Abodi che a Salvini. Abodi sta da tempo in questo mondo, magari ha anche rapporti personali con tanti giornalisti, magari tende un po’ ad aprirsi e a parlare, magari un ministro deve dire due cose di meno e farne una in più. L’unica cosa che deve dire un ministro secondo me in questi casi è che la giustizia deve fare il suo corso. Abodi ha detto tutto e un po’ il contrario di tutto ultimamente”.

Il giornalista ha poi continuato parlando delle plusvalenze e della difficoltà di alcune società nel gestirle: “Una cosa complicata, che non avevano capito benissimo nemmeno loro, ho provato a parlare con qualche fiscalista di qualche squadra. Sostanzialmente si prova a incidere sulla tassazione a cui è soggetta la plusvalenza che, come qualsiasi guadagno, è soggetta a tassazione da parte dello Stato ed è un po’ lunica arma a disposizione a livello governativo”