Roma-Empoli, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Roma-Empoli, domani la squadra di Mourinho scende di nuovo in campo. Ecco le probabili formazioni e dove vederla in tv

Domani pomeriggio alle 18 la Roma ospita l’Empoli. Dopo le ultime due sconfitte, quella in campionato contro il Napoli e quella in Coppa Italia contro la Cremonese, che ha sancito inoltre l’eliminazione dei giallorossi, la squadra di Mourinho deve tornare a vincere. Anche se, sappiamo benissimo, che non sarà facile contro la truppa di Zanetti, una delle squadre più in forma della Serie A.

Archiviato il calciomercato con Zaniolo che alla fine è rimasto e che è stato inserito anche nella lista UEFA ma che rimane, soprattutto, fuori dal progetto tecnico, la Roma è chiamata a mantenere quello che al momento sarebbe un posto nella prossima Champions League. Ma andiamo a scoprire adesso quelle che potrebbero essere le scelte di Mou in vista di domani.

Roma-Empoli, probabili formazioni

L’unico dubbio, al momento, potrebbe essere in attacco. E spieghiamo perché: il Belotti visto contro la Cremonese, l’uomo più in palla, potrebbe meritare una maglia da titolare. La soluzione potrebbe stare nell’abbassare Pellegrini sulla linea dei centrocampisti e schierare Dybala alle spalle delle due punte. Una soluzione che forse Mou ha in mente, ma per ora le indicazioni danno la Joya vicino ad Abraham con il capitano a supporto. In mezzo al campo Cristante e Matic mentre Celik dopo la squalifica, e soprattutto dopo la prova negativa contro i lombardi, giocherà di nuovo a destra.

Ecco, infine, quelle che potrebbero essere le scelte. La partita di domani, inoltre, sarà possibile seguirla su DAZN. Il match ovviamente sarà trasmesso anche da Sky sul canale Zona DAZN.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. All. Zanetti