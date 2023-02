Calciomercato Roma, Pinto si nasconde: “Da Trigoria nessuna chiamata”

Calciomercato Roma, il direttore sportivo dell’Empoli assai chiaro su quello che fino al momento (non) è success

Nessun chiamata da parte di Pinto. Il telefono del direttore sportivo dell’Empoli non ha squillato. Ovviamente potrebbe farlo nel corso dei prossimi mesi, soprattutto se la Roma decidesse di investire sul portiere. Una situazione, quella dell’estremo difensore, che prima o poi il gm portoghese deve prendere assolutamente in considerazione.

Per due motivi: il primo è perché Rui Patricio, che ha un contratto anche per la prossima stagione, ha 35 anni e in eterno non può giocare. Un altro è che dietro di lui, Svilar, che sulla carta è il secondo, non dà nessuna garanzia tant’è che Mou ha deciso di non mandarlo mai in campo. Le amichevoli all’allenatore sono bastate per capire che non ci si può fidare più di tanto. Nei mesi scorsi sono iniziati inoltre girare alcuni nomi di possibili obiettivi della Roma. Tra questi è spuntato fuori anche quello di Vicario, portiere dell’Empoli, che questa sera giocherà all’Olimpico. Ma le parole del direttore sportivo del toscani sono chiare.

Calciomercato Roma, nessuna chiamata per Vicario

A specifica domanda da parte del Corriere dello Sport, il diesse della squadra che staserà affronterà la Roma, è stato chiaro: “Da Trigoria non abbiamo mai sentito nessuno” ha detto. In poche parole, per ora, Pinto non si sta muovendo per il portiere anche se, nel mirino, c’è entrato anche Carnesecchi, un altro profilo che sta facendo assai bene in Seria A quest’anno con la maglia della Cremonese.

Insomma, i profili ci sono anche se al momento in maniera diretta non sono stati vagliati dal gm giallorosso. Ma da qui a giugno potrebbe succedere davvero di tutto. E un portiere, la Roma, prima o poi, lo dovrà comunque prendere.